Mara Venier non molla e resta a Domenica In per i 50 anni dello show, poi lo scoop: arriva "Una spalla" Tra promesse, smentite e nuovi innesti: tutto quello che bolle in pentola per la prossima stagione di Domenica In, compreso il ritorno della storica conduttrice.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Alla fine, Mara Venier ha detto ancora una volta di sì. In realtà non ancora ufficialmente, ma le indiscrezioni parlano chiaro: salvo clamorosi colpi di scena, sarà ancora lei a tenere compagnia al pubblico la domenica pomeriggio su Rai 1. Domenica In si prepara a spegnere 50 candeline, e lo farà con la sua padrona di casa più amata. Del resto, ogni volta che si parla di un possibile addio, puntualmente arriva una smentita nei fatti. E anche stavolta pare che andrà così.

Mara Venier e il ritorno a Domenica In

La notizia è arrivata da Dagospia, sempre informatissimo sulle dinamiche interne alla tv: Mara Venier resterà al timone anche nella stagione 2025/2026. Un’indiscrezione che prende forma proprio mentre si avvicina la chiusura dell’attuale edizione, prevista per domenica 18 maggio. La data è stata posticipata di una settimana rispetto all’iniziale previsione dell’11, probabilmente per allinearsi alla finale dell’Eurovision Song Contest, in programma il 17. Un piccolo slittamento che consente alla trasmissione di salutare il pubblico con un finale in grande stile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I possibili cambiamenti di Domenica In per i 50 anni

Sul fronte contenuti, non sono previsti stravolgimenti: Domenica In manterrà la sua classica fascia oraria, smentendo le voci su un possibile ridimensionamento. Ma qualcosa di nuovo potrebbe arrivare sul fronte cast. Si parla infatti dell’ingresso di nuovi volti: una spalla, un comico, forse anche un giornalista. L’obiettivo? Dare maggiore ritmo al programma e magari alleggerire un po’ il carico sulle spalle della conduttrice. Un’idea, questa, che già in passato era stata messa sul tavolo, senza mai diventare realtà. Ma con l’anniversario importante alle porte, chissà che stavolta non si concretizzi davvero.

Il ritiro ritardato di Mara Venier

Chi segue Mara Venier lo sa: ogni anno, puntuale come un orologio svizzero, arriva l’annuncio "Questa è la mia ultima stagione". Ma poi, puntualmente, si torna al punto di partenza. Anche lo scorso dicembre, ospite di Bruno Vespa, aveva scherzato: "Se mi vogliono, rimango. Ti do questo grande scoop, tanto se lo dico nessuno ci crede". E infatti. Alla luce degli ascolti soddisfacenti (tra il 18 e il 20% di share), difficile pensare che la Rai volesse davvero fare a meno di lei.

Il futuro di Domenica In

La forza di Domenica In, al di là dei numeri, sta in un pubblico fedele, trasversale, affezionato alla leggerezza e emozione che Mara sa dosare. In fondo, è questo che ha permesso al programma di attraversare i decenni continuando ad essere seguito. Con la 50esima edizione alle porte, difficile immaginare una guida diversa. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte della Rai, ma le parole non dette, si sa, a volte parlano più di un comunicato stampa. E tutto sarebbe solo una storia che si ripete dagli scorsi anni: Mara Venier è pronta a sedersi ancora una volta su quella poltrona blu e ad accogliere le storie della domenica italiana.

Potrebbe interessarti anche