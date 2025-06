Stasera in tv (28 giugno), Mara Venier vs Jerry Calà: scontro tra ex in prima serata I programmi da vedere oggi, sabato 28 giugno: da Una voce per Padre Pio su Rai 1 con la Venier, al ritorno di Paperissima Sprint su Canale 5 con Brumotti.

La stagione va avanti e i palinsesti tv continuano a sorprendere. Stasera in tv, 28 giugno 2025, La sfida è segnata da tanti appuntamenti importanti. Ecco la selezione dei migliori appuntamenti televisivi della serata, dagli show di punta, ai film da non perdere questo sabato.

Stasera in tv (28 giugno), cosa vedere: Mara Venier contro Vittorio Brumotti

Sabato 28 giugno su Rai 1 torna Una voce per Padre Pio, uno degli appuntamenti più amati dell’estate televisiva. Anche quest’anno, sempre con Mara Venier, l’evento registrato a Pietrelcina unisce musica, racconti ed emozioni in nome della solidarietà. Sul palco saliranno nomi noti della musica italiana come Al Bano, Patty Pravo, Anna Oxa e Marco Masini, solo per citarne alcuni. Per Al Bano si tratterà del ritorno in tv dopo le polemiche che l’hanno travolto la scorsa settimana per il suo concerto in Russia che gli ha causato anche la critica dell’ex moglie Romina Power. L’obiettivo, oltre allo spettacolo, è come sempre quello di raccogliere fondi per progetti benefici, sia in Italia che nei Paesi più poveri del mondo. Un programma che cerca di andare oltre l’intrattenimento, parlando di storie vere e difficili. Di tutt’altro tono la proposta di Canale 5, che a partire dalle ore 21.30 trasmette il match Benfica-Chelsea valido per gli ottavi di finale del Mondiale per club. Mara Venier, però, non dovrà vedersela solo con il grande calcio internazionale ma anche con il suo ex Jerry Calà, protagonista su Rete 4 del classico intramontabile Sapore di mare, la commedia nostalgica firmata Vanzina, ambientata nella Versilia degli anni Sessanta.

Programmi tv stasera, sabato 28 giugno

Su Rai 2, invece, va in onda L’incubo di Maggie, un thriller che ruota attorno a una giovane ragazza alla pari, coinvolta in una spirale inquietante dopo aver deciso di lasciare il suo lavoro. Un film di tensione, dove i ruoli si ribaltano e la protagonista si ritrova al centro di una vera e propria persecuzione. Rai 3 propone invece Palazzina Laf, film intenso con Michele Riondino che racconta il lato più oscuro dell’Ilva di Taranto. Un’opera che parla di lavoro, ricatti e umanità, ambientata in una fabbrica dove la sicurezza sembra essere l’ultima delle priorità. Italia 1 offre una serata per famiglie con Windstorm – Contro ogni regola, una pellicola che unisce il mondo dei cavalli a quello dell’adolescenza, con una protagonista alle prese con nuove sfide e un legame profondo con il suo animale.

Chiudiamo con un rapido sguardo agli altri titoli in palinsesto: su Iris va in onda The Score, film del 2001 con De Niro, Norton e Brando; su 20 c’è Lo smoking, action-comedy con Jackie Chan; mentre su La 5 troviamo La casa tra le montagne – Ritorno a casa, di cui però non sono disponibili ulteriori dettagli. Tranquilli quindi, tra musica, thriller, nostalgia e comicità, la serata del 28 giugno offre davvero un po’ di tutto.

