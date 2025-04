Anticipazioni 'Da noi... a ruota libera' (6 aprile): Monica Guerritore, tra successi e tragedia Francesca Fialdini torna anche oggi in diretta su Rai 1, accogliendo volti storici del cinema e nuove promesse: da Tosca D'Aquino e Monica Guerritore a Gaia Bella.

Domenica 13 aprile 2025, a partire dalle 17:20 su Rai 1, torna l’appuntamento con Da noi… a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini che ogni settimana accompagna il pubblico della domenica pomeriggio con storie autentiche, personaggi appassionanti e quel tono caldo e familiare che è ormai la sua firma. Anche questa puntata si preannuncia ricca di contenuti da non perdere, tra ritorni al cinema, riflessioni personali e uno sguardo attento all’attualità.

Da noi… a ruota libera oggi: arriva Monica Guerritore

Tra gli ospiti di punta, arriva in studio Monica Guerritore. Il suo nome non ha bisogno di troppe presentazioni: attrice, regista, sceneggiatrice e scrittrice, è una delle voci più autorevoli della cultura italiana. Con Francesca Fialdini parlerà della sua carriera, delle battaglie che l’hanno coinvolta nel tempo, come la malattia affrontata nel 2006, quando Monica, all’età di 48 anni, aveva scoperto di avere un cancro al seno durante una visita ginecologica, e di come il suo sguardo sul mondo si sia evoluto negli anni. Si parlerà anche dei suoi successi, come ‘Gabriella, la serie tv di cui Guerritore è protagonista e che esplora il tabù dell’amore tra una donna di 60 anni e un uomo molto più giovane. Un confronto che si preannuncia profondo, e carico della lucidità che solo Monica può trasmettere.

Micaela Ramazzotti ed Edoardo Leo ospiti

Spazio poi alla nuova commedia in uscita nelle sale dal 17 aprile, 30 notti con il mio ex. A raccontarla saranno i due protagonisti, Micaela Ramazzotti ed Edoardo Leo, che nel film interpretano due ex coniugi costretti a convivere di nuovo, con tutti gli imprevisti, i rimpianti e gli affetti che questo comporta. I due attori, complici e affiatati, porteranno in studio una riflessione tenera e ironica sulle seconde possibilità, tra cinema e vita vera.

Da noi a ruota libera, le anticipazioni e gli altri ospiti della puntata del 13 aprile 2025

Nel cast della puntata anche Gaia Bella, giovanissima attrice che sta conquistando il pubblico di Rai 1 grazie al ruolo nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti. In studio racconterà le sue emozioni sul set, i sogni nel cassetto e come sta vivendo questa fase della carriera. Il suo entusiasmo, unito a una sorprendente maturità, darà voce a una generazione che guarda al futuro senza dimenticare l’impegno e la responsabilità.

Chiuderà il giro di ospiti Tosca D’Aquino, volto amatissimo del piccolo schermo, che parlerà del suo legame con Save the Children e delle iniziative a sostegno dei più piccoli. Con la sua energia contagiosa e la sensibilità che la contraddistingue, porterà una testimonianza toccante ma anche carica di speranza.

Dove vedere la puntata

Da noi… a ruota libera andrà in onda domenica 13 aprile alle 17:20 su Rai 1, ma sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che in replica. Un appuntamento che si conferma imperdibile per chi ama ascoltare storie vere e da personaggi di spicco dello spettacolo.

