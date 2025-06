Camper, puntata nel caos: parolaccia in diretta e l’inviata si ‘ribella’ a Peppone. Cosa è successo Dal peperone "sospetto" alla mozzarella-bagno: caos durante la diretta su Rai 1 tra il conduttore Peppone e Monica Caradonna.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Quella che doveva essere una tranquilla puntata estiva di Camper, tra ricette locali e sorrisi da vacanza, si è trasformata in qualcosa che ha fatto discutere parecchio. Il collegamento da Gragnano con l’inviata Monica Caradonna è diventato un concentrato di gaffe e imprevisti che hanno spiazzato la conduttrice in studio e mandato in tilt anche la regia. E il pubblico a casa, tra commenti ironici e polemiche, non ha fatto sconti.

Camper: il peperone della discordia su Rai 1 e la reazione di Monica Caradonna

Tutto è iniziato con un collegamento apparentemente innocente: verdure di stagione, ospiti sorridenti e l’inviata che introduceva l’ennesima eccellenza del territorio. Ma ecco che uno degli ospiti, presentando un peperone, se ne esce così: "Io sto prendendo un peperone caz***e…". Il gelo. Caradonna lo ferma subito, quasi in automatico: "Michele, siamo su Rai 1… Mannaggia…". Ma l’uomo, convinto di non aver detto nulla di strano, ribatte candidamente: "Ma cosa ho detto? È buonissimo, è un peperone in effetti ed è buonissimo…". La scena finisce lì, ma sui social è già virale, e il video del momento ha iniziato a girare su tutte le piattaforme.

Tensione tra l’inviata e Peppone: nervi a fior di pelle

La puntata, però, aveva ancora un colpo in canna. Sempre da Gragnano, Monica Caradonna mostra al pubblico un artigiano alle prese con la preparazione della mozzarella. Ma l’entusiasmo dura poco: "Io volevo provare Peppone, ma qua già mi arrivano gli schizzi bollenti… Giovanni mi hai fatto la doccia… Guarda qua maledetto a te…". Il tono è scherzoso, ma la giornalista è chiaramente provata. Dallo studio Peppone ride, ma l’impressione è che la situazione sia sfuggita di mano, e che si sia perso quel minimo di controllo che ci si aspetterebbe in una diretta Rai.

La reazione del pubblico

Molti hanno accusato Camper di aver preparato tutto a tavolino: "Gag triste, sembra uscita da un video AI", ha scritto qualcuno. "La solita recita malriuscita", ha commentato un altro. E ancora: "Sembra un video anni Novanta fatto male, preparato e recitato peggio". Il programma non è nuovo a momenti surreali, ma stavolta è sembrato davvero tutto troppo fuori posto, soprattutto per un programma del primo pomeriggio su Rai 1. Nel caso fosse tutto autentico, forse servirebbe più attenzione nella scelta degli ospiti. Se era una gag, peggio ancora. Perché è proprio quella sensazione di finzione mal camuffata che ha innervosito molti spettatori, lasciando l’impressione che la spontaneità sia diventata un alibi per tutto.

