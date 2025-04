Monica Guerritore, chi è il marito Roberto Zaccaria: gli ex amori, la gelosia per un film e cosa fa oggi L’iconica attrice romana è sposata da ormai 13 anni con il noto politico e dirigete pubblico: scopriamo qualcosa di più su di loro.

Monica Guerritore è una nota attrice, regista e scrittrice romana con all’attivo moltissimi successi a teatro, al cinema e in televisione. Tra i film più iconici che l’hanno vista protagonista ricordiamo ad esempio La prima volta, sull’erba, Dodicesima notte, Signore e signori, buonanotte, Un giorno perfetto, La peggior settimana della mia vita e molti altri. Tra i suoi ultimi progetti spicca anche la serie Inganno pubblicata su Netflix a fine 2024. In merito alla vita privata dell’attrice, sappiamo che Monica Guerritore è sposata da 13 anni con il compagno Roberto Zaccaria, noto politico e dirigente pubblico: scopriamo di più.

Roberto Zaccaria, chi è il marito di Monica Guerritore

Roberto Zaccaria, classe 1941, è un noto politico, funzionario e dirigente pubblico italiano. Per molti anni, Zaccaria ha insegnato all’università come professore di diritto Costituzionale, pubblico, dell’informazione e regionale. Dal 1977 al 1993 è stato consigliere di amministrazione della Rai e, successivamente, ha ricoperto il ruolo di Presidente della stessa emittente televisiva. Per lungo tempo, Zaccaria è stato anche membro della Camera dei deputati. Roberto ha due figli, avuti dal primo matrimonio poi giunto al termine, e dal 2010 è sposato con la nota attrice Monica Guerritore, conosciuta nell’ormai lontano 2001.

Monica Guerritore, la gelosia del marito per la serie ‘Inganno’

Nel 2024, Monica Guerritore è stata protagonista della miniserie Netflix Inganno, nella quale ha interpretato il ruolo di una sessantenne di nome Gabriella che perde la testa per un ragazzo molto più giovane. Nella serie sono numerose le scene d’amore che vedono Monica protagonista e, secondo le stesse parole dell’attrice, questo avrebbe suscitato una leggera ‘gelosia’ proprio da parte del marito. "Se mio marito mi ha visto? No, continua imperterrito a non guardarlo nonostante le signore del condominio gli dicano che sono straordinaria. Magari lo vedrà più avanti accelerando nelle scene in cui sembra che io perda la testa", ha raccontato l’attrice al Corriere della Sera.

Monica Guerritore, gli ex amori più noti

Prima di incontrare l’attuale marito, l’attrice Monica Guerritore è stata sposata con il collega Gabriele Lavia e dalla relazione sono nate due figlie: Lucia Lavia, che come la madre fa l’attrice, e Maria Lavia, che possiede un’agenzia attraverso la quale segue importanti attori. Attorno alla fine degli anni Settanta, l’attrice ha avuto una relazione anche con il noto attore Giancarlo Giannini e, successivamente, con il giornalista e dirigente Giancarlo Leone. Dal 2001 fa invece copia fissa con Roberto Zaccaria, con il quale è convolata a nozze nel 2010.

