Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', delitto di Garlasco: il mistero del messaggio in codice in ebraico In puntata, Federica Sciarelli torna anche sul caso di Garlasco e sulla morte di Denisa e Clara Rossignoli.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 11 giugno 2025, con una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Nell’appuntamento con il programma di servizio pubblico di Rai 3, la giornalista tornerà sul caso di Garlasco mentre gli inquirenti stanno ricostruendo, ex novo, la scena del crimine in 3D. In studio, anche gli avvocati di Andrea Sempio, mentre il padre del giovane ha ribadito: "Mio figlio era a casa con me". Spazio poi al giallo di Villa Pamphili, il parco romano dove sono stati trovati i corpi di una donna e una bambina: dalle analisi del Dna si tratta di madre e figlia, ma nessuno ne conosce ancora l’identità. Infine, in trasmissione anche le novità su Denisa, la giovane scomparsa da un residence a Prato e ritrovata morta in un canneto a Montecatini Terme, e su Clara Rossignoli, la nonna scomparsa da Legnago. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda stasera su Rai 3.

Anticipazioni ‘Chi l’ha visto?’, caso di Garlasco: stasera in studio gli avvocati di Andrea Sempio

Chi l’ha visto? stasera torna a parlare del caso di Garlasco, in cui il 13 agosto del 2007 perse la vita Chiara Poggi. I Ris sono tornati a casa della vittima per ricostruire ex novo in 3D la scena del crimine. Nel frattempo, si ristudiano gli alibi di tutte le persone che frequentavano la casa 18 anni fa. Il padre di Andrea Sempio, intervistato dall’inviato del programma di Rai 3, ribadisce: "Mio figlio era a casa con me". In diretta, nel corso dell’appuntamento con Federica Sciarelli, anche gli avvocati di Sempio. Ricordiamo che uno dei legali del 38enne amico del fratello di Chiara, indagato per l’omicidio di Garlasco, lunedì sera è stato ospite da Giletti in una diretta che ha fatto molto discutere (QUI il recap). Nelle ultime ore, inoltre, è emersa un’altra pista a sorpresa che riguarda Michele Bertani, un amico di infanzia di Andrea Sempio morto suicida nel 2016. Poche ore prima di togliersi la vita, l’uomo pubblicò su Facebook un post con un presunto messaggio in codice in ebraico contenuto nella citazione di una strofa dei Club Dogo: "C’era una ragazza lì che sapeva". Il nickname di Bertani su Facebook era Mem He Shin, che secondo la mistica ebraica e la Cabala richiamerebbe il Quinto nome di Dio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il giallo di Villa Pamphili oggi a Chi l’ha visto?: di chi sono i corpi di madre e figlia?

Sabato 7 giugno, a Villa Pamphili, uno dei parchi più famosi di Roma, sono stati ritrovati i corpi di una donna e di una neonata. Mentre le analisi del Dna hanno dimostrato che si tratta di madre e figlia, la loro identità e ancora sconosciuta. Come sono morte? Gli inquirenti, stanno vagliando tutte le ipotesi e nel frattempo hanno chiesto l’aiuto di tutti e mostrano i tatuaggi della donna, nella speranza che qualcuno li riconosca.

Gli altri casi di Chi l’ha visto?: la morte di Denisa e Clara Rossignoli

In puntata spazio anche al caso di Denisa, la giovane scomparsa da un residence a Prato e ritrovata morta in un canneto a Montecatini Terme. Ci sono altre vittime? L’uomo arrestato ha confessato di aver ucciso la giovane escort, ma gli inquirenti gli hanno contestato un altro omicidio, quello di una donna scomparsa l’anno scorso. Ha fatto scomparire altre donne?

Infine, Clara Rossignoli, la nonna scomparsa da Legnago: gli inquirenti hanno trovato diverse tracce biologiche da analizzare nel furgone di un amico della ex compagna del nipote che la sera della scomparsa era a casa di Clara. L’uomo dice che quella sera ci fu un litigio, ma che lui non sa nulla della scomparsa della donna.

Quando e dove vedere la trasmissione

Chi l’ha visto? va in onda stasera in tv, mercoledì 11 giugno 2025, alle 21:20 su Rai 3. Il programma, che viene trasmesso tutte le settimane, è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in diretta.

Potrebbe interessarti anche