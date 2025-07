Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', speciale giallo di Villa Pamphili: la testimonianza choc dei genitori di Anastasia Nell'ultima puntata prima della pausa estiva Federica Sciarelli torna anche sul delitto di Garlasco insieme al Colonnello Cassese.

Ultima puntata prima della pausa estiva per Chi l’ha visto?. Questa sera, mercoledì 9 luglio 2025, il programma di servizio pubblico di Rai 3 va in onda un appuntamento speciale dedicato in gran parte al giallo di Villa Pamphili. Ai microfoni di Federica Sciarelli, infatti, interverranno i genitori di Anastasia Trofimova, nonché nonni della piccola Andromeda. La coppia è a Roma per visitare il luogo dove, lo scorso 7 giugno, sono stati ritrovati i corpi senza vita di madre e figlia e in trasmissione rilasceranno la loro testimonianza drammatica. Spazio anche agli ultimi aggiornamenti sul delitto di Garlasco e sulla morte di Clara Rossignoli oltre, ovviamente, agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Giallo di Villa Pamphili, i genitori di Anastasia a Chi l’ha visto?: "Non avevamo capito che era un mostro"

La mamma e il papà di Anastasia Trofimova sono a Roma per vedere i luoghi dove sono stati abbandonati i corpi della figlia e della nipotina Andromeda, ritrovate entrambe senza vita nel parco di Villa Pamphili lo scorso 7 giugno. Per ora l’unico indagato per il duplice omicidio è Francis Kaufmann, un uomo di origina californiana che viaggiava utilizzando un passaporto con il nome di Rexal Ford, e che pochi giorni dopo la strage è stato arrestato in Grecia. Proprio di lui parleranno i genitori della vittima ai microfoni di Chi l’ha visto?: "Nostra figlia era laureata e aveva un ottimo lavoro a Mosca – racconta la madre di Anastasia che ha deposto un peluche nel parco romano – Poi in vacanza a Malta si è innamorata di Rexal: e non avevamo capito che era un mostro".

Delitto di Garlasco, a Chi l’ha visto? parla il colonnello Cassese

Dopo 18 anni pare ci siano ancora troppi misteri sulla morte di Chiara Poggi, assassinata nella villetta di famiglia in via Pascoli, a Garlasco. Le indagini continuano e ci si pone nuovi interrogativi: le due sedie davanti alla televisione accesa per chi erano. Cosa c’era nel video? Un programma televisivo o un videogioco? A Chi l’ha visto?, ne parlerà con Federica Sciarelli il colonnello Gennaro Cassese, uno dei primi a entrare nella villetta di Garlasco il 13 agosto del 2007.

Infine, spazio in puntata anche alla morte di Clara Rossignoli, la nonna scomparsa da Legnago: il nipote ed Erica, la ex compagna di lui, sono indagati per omicidio e occultamento di cadavere. Ma Erica si dice completamente estranea alla scomparsa: la sua testimonianza alle telecamere di Chi l’ha visto?.

Quando e dove vedere la trasmissione

L’ultima puntata di Chi l’ha visto? va in onda stasera in tv, mercoledì 9 luglio 2025, alle 21:20 su Rai 3. Il programma, dopo la pausa estiva, tornerà in autunno, ma intanto restano visibili tutti gli episodi in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in diretta.

