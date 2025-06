Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', morte Chiara Poggi: i due dna e il verdetto sull'impronta del killer In puntata con Federica Sciarelli anche gli aggiornamenti sul delitto di Garlasco e su Nessy Guerra, ancora bloccata in Egitto con la sua bambina.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Questa sera, mercoledì 18 giugno 2025, Federica Sciarelli torna sul giallo di Villa Pamphili, il parco romano dove sono stati trovati i corpi di una donna e una neonata di 6 mesi, madre e figlia ancora senza identità. Nella nuova puntata di Chi l’ha visto?, infatti, si parla di nuovo di questo terribile caso, per cui nei giorni scorso è stato arrestato in Grecia Francis Kaufmann, l’uomo che si faceva chiamare Rexal Ford e che, grazie ai telespettatori di Rai 3, è stato individuato. Spazio stasera anche per gli aggiornamenti sul delitto di Garlasco, e sulla storia di Nessy Guerra, ancora bloccata in Egitto con la sua bambina. Come sempre, infine, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda stasera.

Giallo di Villa Pamphili: le testimonianze inedite a Chi l’ha visto?

A Chi l’ha visto? questa sera riflettori puntati ancora sul giallo di Villa Pamphili. Dopo il ritrovamento dei corpi, il 7 giugno scorso, e il test del DNA che ha confermato di trattasse di mamma e figlioletta, grazie alla collaborazione dei telespettatori del programma di Rai 3, il colpevole potrebbe avere un nome: molti, infatti, quelli che avevano notato a Roma Francis Kaufmann – alias Rexal Ford (uomo che si spacciava marito della vittima) – comportarsi in modo strano, con in braccio la bambina e ubriaco. Il 5 giugno la piccola era ancora viva e lui raccontava che la mamma li aveva abbandonati. Con nuovi documenti e testimonianze inedite Federica Sciarelli proverà a scavare più a fondo per aiutare gli inquirenti a risolvere i tanti punti del caso ancora misteriosi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi l’ha visto?, nuovi aggiornamenti sul delitto di Garlasco e Nessy

Spazio in puntata anche agli aggiornamenti sulla morte di Chiara Poggi. nell’incidente probatorio iniziato ieri si rianalizzano le tracce ritrovate nella villetta cercando di capire se il delitto sia stato compiuto da più persone: sulle unghie di Chiara ci sarebbero infatti due Dna maschili. Uno potrebbe essere di Andrea Sempio che è al centro delle indagini: quel giorno era lì? Stando a quanto filtrato nelle ultime ore, sull’impronta 10 trovata sulla superficie interna del portone d’ingresso della villetta di via Pascoli, considerata tra le tracce rilevanti per la Procura di Pavia che ha riaperto le indagini sulla morte di Chiara Poggi, non c’è sangue.

E poi, la storia di Nessy Guerra, ancora bloccata in Egitto con la sua bambina e Tamer si fa vivo con una richiesta allo Stato italiano: vuole 56 milioni di euro di danni perché, dice, è stato accusato ingiustamente. E aggiunge di essere disposto a perdonare la donna e a tornare in Italia con lei.

Quando e dove vedere la trasmissione

Chi l’ha visto? va in onda stasera in tv, mercoledì 18 giugno 2025, alle 21:20 su Rai 3. Il programma, che viene trasmesso tutte le settimane, è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in diretta.

Guida TV

Cronaca nera Rai Premium 02:50

Cronaca nera Rai Premium 04:20

Potrebbe interessarti anche