Amici: ospiti Annalisa, Vessicchio e Virna Toppi (con litigata): anticipazioni e spoiler Due litigi infiammano lo studio di Maria De Filippi, sembra che giudici e maestri non vadano d'accordo. Ma i tre super ospiti risollevano il clima della puntata

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Oggi torna finalmente su Canale 5 alle 14:00 la terza nuova puntata del pomeridiano di Amici 2023, il celebre talent show ideato dalla conduttrice Maria De Filippi, che in questa stagione sarà supportata dai professori Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Cominciano ad emergere le prime indiscrezioni sugli avvenimenti della puntata di questo pomeriggio, registrata qualche giorno fa. Tra questi distinguiamo sicuramente l’arrivo di tre ospiti a dir poco sensazionali, appartenenti a tre rami diversi delle arti musicali e della danza. Una di loro è addirittura una degli ex allievi più idolatrati del programma di Maria, che si esibirà con il suo ultimo successo.

Amici 2023, gli ospiti della puntata di domenica 8 ottobre

Grazie all’account AmiciNews ed al portale Superguidatv, scopriamo di alcune informazioni relative alla puntata di oggi davvero super!. A giudicare le sfide tra i ragazzi alla ricerca di un posto nel serale troviamo la splendida cantante Annalisa, che approfitterà dell’occasione per esibirsi con il suo nuovissimo singolo scala-classifiche "Ragazza sola". Per il ballo abbiamo invece un’altra personalità artistica di tutto rispetto: la prima ballerina del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala dal 2018, Virna Toppi. Non solo, in puntata dovrebbe fare il suo ingresso anche l’idolo delle folle: il maestro Beppe Vessicchio.

Anticipazioni puntata (spoiler)

La nuova puntata di Amici 23 è stata registrata ieri. Stando alle anticipazioni (ma attenzione agli spoiler!), Maria De Filippi ha iniziato la registrazione con la gara di ballo giudicata da Virna Toppi. Ad avere la meglio è stata Marisol, che ha primeggiato con il latino conquistando Todaro. Proprio la giudice di ballo si è resa protagonista di una litigata con la maestra Celentano, poiché avrebbe dato a Nicolas un voto troppo alto. Stesso discorso vale per il guerrigliero Rudy Zerbi, di nuovo contro Anna Pettinelli per gli atteggiamenti assunti verso Holy Francisco. Nicholas invece ha ottenuto solo un due dalla Celentano. Spazio poi alla gara di improvvisazione di ballo, con giudice Sebastian. A vincere è stata Sofia, che ha vinto la possibilità di partecipare ad un evento dei Pink Floyd. Per il canto invece, la migliore è stata Lil Jolie. L’allieva ha cantato E penso a te emozionando una super Annalisa. Ultimo posto per il povero Ezio. La gara inediti è stata vinta da Petit. Il suo verrà infatti prodotto da Takagi e Ketra. Spazio poi alla sfida tra Alice e Sarah, giudicata da Beppe Vessicchio, che hanno cantato un loro inedito e una cover.

