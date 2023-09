Annalisa Minetti a Verissimo: "Ormai non vedo più nulla, anche mia sorella" La cantante racconta per la prima volta di condividere la non vedenza con la sorella minore. Poi la conferma: parteciperà alle Paralimpiadi di Parigi 2024

La cantautrice, ex modella e atleta paralimpica Annalisa Minetti è divenuta famosa per essere stata una concorrente di Miss Italia nell’anno 1997. Negli anni ha cercato di reinventarsi trovando nella sua voce e nel ballo uno dei suoi punti di forza. Era giovane quando ha scoperto della sua patologia. A 18 anni, mentre studiava per la patente di guida, scopre di essere malata di retinite pigmentosa e degenerazione maculare, malattie che la porteranno gradualmente alla cecità, infatti a 21 anni smette di vedere correttamente, e a 36 perde anche la percezione delle ombre. La vista è andata via via peggiorando, e ora, nello studio di Silvia Toffanin, racconta come sta affrontando le ultime fasi della sua malattia, e come questa l’abbia avvicinata alla sorella, anche lei affetta dallo stesso problema.

Il dolore dell’ultima visita medica

La cantante ha spiegato quale sia l’attuale situazione, raccontando di come negli anni abbia sempre combattuto contro l’Annalisa che voleva continuare a vedere, perché aveva capito non sarebbe stato presto più possibile. L’ultima visita però è stata una vera batosta: "Quando il dottore l’altro giorno mi ha detto: ‘Guarda Annalisa, non ti posso più fare il campo visivo perché non c’è più niente’, un po’ ha fatto male. Son tornata a casa ma non ho detto niente a mio marito […] sono entrata in bagno e ho fatto un pianto sentito" Poi la rivelazione che non ci aspettavamo: "L’ho confidato solo a mia sorella Francesca, che vive la mia stessa condizione, anche lei dovrà affrontare questo dolore quando arriverà". Poi ricorda i problemi da giovane: "Ho cominciato a perdere la vista nell’adolescenza, mi ero resa conto di essere diversa dagli altri: tutti mi davano della capra perché avevo difficoltà a leggere, ero goffa nei movimenti e mi prendevano in giro".

Il dramma della sorella e le prossime Paralimpiadi a Parigi 2024

La Toffanin fa quindi ulteriori domande sulla sorella, Annalisa chiarisce: "Lei e non vedente come me, ma è una donna soddisfattissima e piena di vita, è una Manager, lavora all’interno di un’impresa internazionale nel marketing, quest’anno si è anche sposata, ha due figlie bellissime". Poi arriva il messaggio speciale della giovane sorella, che con un video proiettato in studio comunica, tra le varie cose: "Annalisa è riuscita a trasmettermi la serenità di credere che tutto si possa fare". Poi arriva la conferma dalla diretta interessata: Annalisa parteciperà alle prossime Paralimpiadi a Parigi 2024. La cantante si giocherà infatti il tutto per tutto nel Triathlon. La preparazione sarà davvero difficile, ma Annalisa fa un augurio: spera di ritornare in studio con una medaglia.

