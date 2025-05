Amici 24, Annalisa si prende una ballerina di Maria De Filippi (e le fa un regalo cult): cosa succede La cantante savonese presenterà il suo nuovo singolo nella semifinale di domani sera. E per l'occasione ha fatto una sorpresa davvero speciale alla conduttrice. Ecco i dettagli.

Nella semifinale di Amici 24, in onda domani sera, Annalisa Scarrone presenterà il suo nuovo singolo, destinato a scalare le classifiche e diventare presto il brano dell’estate. E sulle note di "Maschio" (questo il titolo del brano) vedremo ballare anche una ex allieva della Scuola, uscita troppo presto ma apprezzatissima da tutti. Mentre Annalisa, per omaggiare la padrona di casa Maria De Filippi, ha pensato di tirare ‘fuori dal cappello’ un regalo unico. Già cult tra gli appassionati del talent di Canale 5. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Amici 24, il regalo ‘cult’ di Annalisa a Maria De Filippi

Con un look total black e la solita grinta inarrestabile, Annalisa è tornata sul palco di Amici per le registrazioni della semifinale. L’ex talento della Scuola si è presentata per cantare il suo ultimo singolo, "Maschio", affiancata per l’occasione da un corteo di ballerini e ballerine. Ma il vero momento clou è arrivato dopo l’esibizione. Quando la Scarrone ha voluto omaggiare Maria De Filippi in un modo davvero originale.

Insomma, Annalisa ha sorpreso la conduttrice con un regalo ‘sui generis’: una maglietta rosa con su scritto "Te lo giuro su Maria", che sarebbe poi il verso più iconico della sua nuova canzone. E il gioco di parole, ovviamente, è risultato graditissimo alla De Filippi. Ma ad apprezzare il gesto sono stati soprattutto i fan dello show Mediaset. Che già vorrebbero acquistare in massa la t-shirt di Annalisa. Per dimostrare, in un colpo solo, l’affetto per la conduttrice e la devozione dovuta all’artista savonese.

Il ritorno (inatteso) di Asia De Figlio ad Amici

Altro dettaglio degno di nota. Nel balletto che ha accompagnato la canzone di Annalisa, in molti hanno notato la presenza di una ballerina che era transitata (purtroppo per poco) dalla Scuola di Amici. Parliamo di Asia De Figlio, giovanissima ballerina romana uscita presto dal talent, ma tornata per un momento di gloria dove tutto era iniziato. E per forza di cose, ora, Asia dovrà ringraziare tanto Annalisa quanto Maria, per averle dato la possibilità di dimostrare ancora una volta il suo talento in studio.

Di cosa parla il nuovo singolo di Annalisa ‘Maschio’

Quanto alla canzone portata sul palco da Annalisa, che vedremo domani sera nella semifinale di Amici, si tratta di un pezzo con sonorità tipiche degli anni ’’70 e ’80. Racconta la storia di un capovolgimento, in cui la cantante veste i panni di un uomo per capire cosa succede a ribaltare per una volta i ruoli.

"Maschio è una nube", ha spiegato Annalisa, "una dimensione onirica in cui le cose come le conosciamo si disfano, si invertono, si dissolvono e si ricompongono. Un luogo della mente in cui riesco ad immaginare di essere ciò che non sono. Mi osservo come dall’esterno ad interpretare quel ruolo e mi compiaccio nel prendere possesso di un nuovo corpo. Mi diverto. Mi allargo". E senza dubbio anche noi ci divertiremo, domani, nell’assistere all’esibizione di Annalisa nello studio di Amici 24.

