Annalisa sei Bellissima, la star di Maschio fa un regalone ai fan: mega-concerto disponibile in streaming Annalisa, la cantante dei record, sbarca in streaming con il concerto-evento: hit, look esplosivi e un finale inaspettato che farà parlare tutti. Dove vederlo

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Con le sue hit, da anni sta facendo ballare e cantare tutti, conquistando il titolo di regina del pop italiano. Annalisa, con il suo carisma, il suo fascino impattante e la sua voce profonda (e provocante) è riuscita ad entrare nella testa e nel cuore non solo dei suoi numerosissimi fan, ma anche di coloro che sanno apprezzarne il talento e le doti canore. Chi non conosce una sua canzone degli ultimi tre anni? Da Mon Amour a Sinceramente, passando per l’ultimissima Maschio, in cui mostra il suo alter ego maschile (un po’ come fece Lady Gaga con il suo Jo Calderone ai VMAs del 2011). Insomma, Nali sa come intrattenere e sorprendere. Per l’occasione, vogliamo dirvi dove potrete trovare i suoi concerti in streaming, in particolare il famoso Annalisa – Tutti In Arena. Di seguito, tutti i dettagli.

Annalisa – Tutti In Arena, dove vedere in streaming il concerto-evento

Quando Canale 5 lo trasmise in prima serata, fu un successo straordinario: il concerto di Annalisa – Tutti In Arena, è stato super apprezzato non solo dai fan e dai telespettatori ma anche dalla critica. Una serata speciale attende tutti coloro che decideranno di guardarlo, con momenti inediti ed emozionanti tratti dai più grandi successi della cantante. Accanto a lei, sul palco, si esibiranno ospiti d’eccezione della musica italiana: Elisa, Giorgia, Tananai, Irama ed Ernia. Ad accompagnarla, i suoi storici musicisti: Daniel Bestonzo (tastiere e direttore musicale), Gianni Pastorino (tastiere) e Dario Panza (batteria e pad elettronici). Dodici ballerini, diretti da Simone Baroni, arricchiscono lo show con coreografie coinvolgenti.

La direzione artistica è curata da Jacopo Ricci, che firma anche il concept visivo e l’illuminazione. Lo spettacolo è pensato come un viaggio emozionale che riflette la complessità della vita e l’evoluzione artistica di Annalisa. L’uso di tecnologie visuali avanzate, tra cui intelligenza artificiale e sistemi generativi in tempo reale, rende l’esperienza immersiva e innovativa. Lo spettacolare show lo trovate in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Con questo live, Annalisa ha concluso un tour di grande successo, con oltre 200.000 biglietti venduti tra palazzetti, due concerti all’Arena di Verona e numerosi festival estivi, registrando sempre il sold out.

Annalisa, i successi di un’artista poliedrica

Spesso è stata paragonata a Lady Gaga per la sua intensità vocale (complimento più che apprezzato, oseremmo dire), complice anche qualche cover della pop star italo-americana che Nali ha spesso interpretato solo voce. Nel primo semestre del 2024, Sinceramente e E poi siamo finiti nel vortice si sono affermati come il singolo e l’album di un’artista femminile più venduti, raggiungendo rispettivamente il 3° e il 6° posto nella classifica FIMI/GfK. Nella Top 100 figurano anche Mon Amour, Euforia, Disco Paradise e Bellissima. L’artista ha totalizzato 46 dischi di platino e 12 d’oro, diventando la donna più certificata dell’anno. Inoltre, è la prima cantante solista ad aver ottenuto il quinto platino con Mon Amour e Bellissima.

