Amici, Nicolò fa chiarezza sull’amore segreto in Casetta e poi interviene Annalisa: le parole che lo fanno arrossire Il cantante Nicolò Filippucci è tornato a parlare della “cotta segreta” vissuta nella scuola e un videomessaggio a sorpresa lo ha lasciato letteralmente senza parole.

Qualche giorno fa, ospite in radio, il giovane cantante Nicolò Filippucci di Amici 24 aveva rivelato di aver avuto un interesse per qualcuno nel corso della sua esperienza all’interno della scuola. Questa confessione aveva immediatamente scatenato gli animi dei fan, curiosissimi di sapere chi fosse la ragazza in questione. Nelle ultime ore, in diretta a Radio Subasio, il cantante è dunque intervenuto per fare chiarezza, ricevendo anche un videomessaggio inaspettato che lo ha sorpreso moltissimo: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Amici, Nicolò Filippucci fa chiarezza sull’amore in Casetta

Dopo aver rivelato a RDS Next di aver avuto una sorta di ‘cotta segreta’ per una ragazza durante la sua esperienza ad Amici, Nicolò è tornato sull’argomento anche nel corso della sua ospitata a Radio Subasio, cercando di fare chiarezza. Molti fan, infatti, a seguito delle sue dichiarazioni, hanno subito cercato di scoprire chi fosse la ragazza in questione tra quelle che hanno condiviso l’esperienza con Nicolò in Casetta. A tal proposito, il cantante ha dunque affermato: "Allora, posso dirti che sicuramente mi sono spiegato male io. Ma si trattava di una cosa fuori dalla casetta e mi dispiace per tutti quelli che hanno sperato nello scoop. Mi dispiace". Ecco allora svelato l’arcano: l’interesse di Nicolò era rivolto a una persona esterna al talent, della quale il ragazzo non ha però fatto il nome per mantenere il giusto riserbo.

Amici, il videomessaggio di Annalisa fa arrossire Nicolò

Ma la partecipazione a Radio Subasio ha portato a Nicolò anche una sorpresa veramente inaspettata: un videomessaggio da parte di Annalisa. "Vi mando un abbraccio gigante, mi mancate. So che questa sera lì con voi c’è Nicolò. Nicolò, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per tutto ciò che sicuramente il futuro ti porterà, ciao", ha detto la cantante con un grande sorriso.

La reazione di Nicolò non si è fatta certo attendere. Il ragazzo, visibilmente emozionato, ha infatti risposto: "Wow… wow! Beh, bellissimo! Anche il fatto che ci si chiami ‘colleghi’ fa molto strano. Sì, perché sono persone che ammiro tantissimo. Veramente tanto. Quindi è bellissimo sentirsi dire queste parole. Non ho mai avuto modo di incontrarla personalmente. Un duetto? Magari! Io sono disponibilissimo". L’autrice di ‘Maschio’ ha già dimostrato più volte di apprezzare molto il talento di Nicolò, e sulla stima di quest’ultimo nei confronti di Annalisa non ci sono davvero più dubbi. E chissà allora che questo incontro indiretto non possa essere il preludio di una collaborazione che indubbiamente farebbe impazzire i tanti fan di Nicolò e Annalisa.

