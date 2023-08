Anna Pettinelli si sfoga dopo il furto in casa: "Adesso ho paura" Al rientro dalle vacanze la conduttrice radiofonica ha raccontato come i ladri le abbiano svaligiato casa portando via oggetti e ricordi importanti

Un rientro dalle vacanze davvero da dimenticare per la speaker Anna Pettinelli: mentre non era in casa, infatti, alcuni ladri si sono intrufolati nella sua abitazione di Roma rubando oggetti preziosi e ricordi. Lo racconta lei stessa pubblicando alcune storie sul proprio profilo di Instagram

Anna Pettinelli derubata in casa

Mentre l’ex docente di Amici di Maria De Filippi Anna Pettinelli si trovava in vacanza, una gita in Puglia di tre giorni in compagnia di Guenda Goria, Stefania Orlando e Federico Fashion Style, dei ladri si sono introdotti nella sua abitazione in centro a Roma. Al suo rientro a casa, infatti, l’amarissima sorpresa: finestre divelte e tutto sottosopra hanno frettolosamente cancellato i bei momenti passati al mare con gli amici, raccontati quotidianamente tramite foto e video condivisi sui social. "Vorrei ringraziare i ladri che sono entrati in casa mia mentre ero via per gli unici tre giorni di vacanza" esordisce Anna Pettinelli nel suo sfogo postato sulla propria pagina Instagram. L’evento è stato raccontato dalla conduttrice attraverso una sorta di discorso rivolto direttamente ai malviventi colpevoli del furto.

I ladri in casa di Anna Pettinelli: il racconto

È proprio Anna Pettinelli a raccontare sui social network la brutta esperienza passata. Dopo aver trovato le finestre scassinate e la casa in pieno caos, ha subito sporto denuncia prima di sfogarsi condividendo su Instagram alcune stories. Grande rammarico per la conduttrice, che racconta che i ladri le hanno portato via ogni cosa: "Hanno portato via ogni oggetto e ricordo di persone che purtroppo non ho più vicino e che quindi non potrò mai ricomprare" si sfoga Anna Pettinelli. "Mi hanno trasmesso la paura di dormire in casa mia e la paura di stare nella mia beata solitudine" confessa con rammarico: "Vorrei ringraziare i ladri soprattutto per avermi costretta a un enorme senso di impotenza". Poi l’amarezza per quanto perduto: "Gli oggetti sono oggetti, ma alcuni hanno valore intrinseco inestimabile" afferma la conduttrice, spiegando di come alcune cose non potrà più averle indietro. Infine conclude rivolgendosi ancora una volta ai ladri: "Per fortuna ci sono i ricordi e quelli, al di là delle finestre spaccate, non vi apparterranno mai".

