Tra le dive di ‘Ne vedremo delle belle’, in partenza stasera 22 marzo su Rai 1, c’è Angela Melillo, showgirl e attrice famosissima a cavallo del nuovo millennio, quando diventò un sex symbol grazie al Bagaglino e a diversi show tv dell’epoca. Oggi continua a essere un volto presente in televisione con ospitate e partecipazioni a reality di successo, da La Talpa all’Isola dei famosi, tutti vissuti dalla Melillo con il garbo e la positività che caratterizzano da sempre il suo carattere.

Angela Melillo, che fine ha fatto e cosa fa oggi

Romana di Roma, classe 1967, Angela Melillo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina. Dopo il debutto a ‘Cocco’ (1989), ha fatto rapidamente carriera partecipando a programmi popolarissimi negli anni ’90 e 2000, come ‘Scherzi a parte’ (1992), ‘Il Grande gioco dell’oca’ (1994) e ‘Beato tra le donne’ (1995-1997), oltre a far parte del ‘Bagaglino’ di Pingitore prima come ballerina di fila Creme caramel, Rose rosse) e poi come primadonna in ‘Tutte pazze per Silvio’, ‘Al Bagaglino’, ‘Marameo’ e ‘Mi consenta’. Successivamente ha intrapreso le carriere di attrice (Il Maresciallo Rocca, Love Bugs, Elisa di Rivaombrosa) e conduttrice (Alle due su Rai Uno, al fianco di Paolo Limiti), e nel 2004 vive un boom di popolarità grazie alla vittoria conquistata nel reality La Talpa. In seguito, Angela Melillo fa strada anche come attrice di teatro, continuando il suo sodalizio artistico con Pier Francesco Pingitore in diverse commedie di successo, e negli ultimi anni ritrova la popolarità televisiva apparendo a L’Isola dei famosi nel 2021. La sua avventura in Honduras terminò dopo due mesi, quando la showgirl – dopo aver perso un televoto flash – declinò la proposta di rimanere in gioco in ‘esilio’ su Playa Paloma preferendo tornare a casa da sua figlia. Dal 22 marzo 2025, inoltre, Angela sarà protagonista su Rai 1: Carlo Conti, infatti, l’ha voluta come concorrente in Ne vedremo delle belle insieme ad altre dive ‘storiche’ della tv italiana, come Valeria Marini e Lorenza Mario.

Angela Melillo: compagno, figlia e malattia

Angela Melillo è stata sposata con l’imprenditore Ezio Bastianelli dal 2006 al 2016. Dal loro amore è nata nel 2008 una figlia, Mia, che oggi ha 17 anni. Dopo il divorzio dall’ex marito, è convolata nuovamente a nozze con l’avvocato Cesare San Mauro, con cui si è sposata il 14 ottobre 2022.

Nel corso di una intervista a Verissimo, Angela Melillo ha raccontato la gravidanza problematica al termine della quale ha dato alla luce la sua unica figlia: "Avevo una brutta infezione che peggiorava. Sono stata trasferita da un ospedale a un altro. In entrambi gli ospedali mi avevano fatto gli esami del sangue per sapere se fossi incinta e in entrambi i casi i risultati erano negativi. In quei giorni sono stata sottoposta a cure molto pesanti e a tante radiazioni" ha ricordato la showgirl, svelando poi che diversi dottori consultati non avevano escluso che le cure subite potessero aver causato problemi alla bambina che portava in grembo. "Mancava poco e la decisione spettava a me – ha aggiunto – Ho deciso di andare avanti con la gravidanza. Quando è nata mia figlia, sono stata con la paura che ci fosse qualcosa che non andava. Ancora oggi la guardo e per me non c’è cosa più bella che sia sana. È il mio dono più grande, un miracolo".

