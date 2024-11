Angela Melillo, chi è il marito Cesare San Mauro: il lavoro (prestigioso) e le nozze 'concordate' con la figlia Mia Tutto sul marito dell'attrice e showgirl Cesare San Mauro: quanti anni ha, la carriera di avvocato, il matrimonio e come si sono conosciuti e innamorati.

Angela Melillo è una nota showgirl e attrice televisiva che ha partecipato a un paio di reality come quando ha vinto l’edizione del 2004 de La Talpa. È sposata con Cesare San Mauro, andiamo a scoprire di più su di lui.

Chi è Cesare San Mauro, il marito di Angela Melillo

Cesare San Mauro è nato a Roma nel 1956 ed è avvocato cassazionista del Foro di Roma, professore Associato di Diritto dell’Economia all’Università Sapienza della capitale. Inoltre è componente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e ha collaborato con diverse testate giornalistiche per temi di economia e giuridici. Tra queste troviamo: Speciale Tg1 Economia, Uno Mattina, Porta a Porta, Agorà, Zapping, Corriere della Sera, Il Messaggero, Repubblica, Il Sole 24 ore e Milano Finanza. In più nella sua vita è stato anche Direttore Generale di una multinazionale nel campo telefonico e presidente di un’azienda del settore dei trasporti.

Il rapporto con Angela Melillo

Cesare San Mauro è stato insieme ad Angela Melillo nove anni poi la coppia si è sposata. Lei ha dichiarato in un’intervista a Storie al bivio di maggio scorso a proposito della prima volta in cui si sono visti: "Il primo incontro è stato a cena con degli amici in comune. Casualmente insieme a questi amici ci siamo incontrati. Io non credo al colpo di fulmine, non mi è mai successo. Lui mi ha cominciato a scrivere in privato, su Facebook: all’inizio non ricordavo chi fosse, poi mi sono informata tramite un’amica in comune. Io volevo sapere che tipo fosse, se fosse un donnaiolo… Lei mi disse: ‘Lui è una persona perbene, vedrai. Escici e conoscilo’. Lui si stava separando. Io ho accettato l’invito a colazione e abbiamo parlato della sua Fondazione, un incontro quasi istituzionale". La showgirl ha poi continuato: "Siamo due persone completamente diverse, con interessi diversi. Forse è per questo che ci siamo attratti ma è passato molto tempo. Ci siamo sentiti altre volte, a volte ci siamo presi un caffè, a volte un thé… Poi abbiamo fatto un pranzo e salendo con l’ascensore ci siamo dati un bacio. Siamo stati fidanzati per nove anni, io a casa mia e lui a casa sua. Poi ci siamo sposati e siamo andati a convivere. Lui ha un carattere alla Furio di Carlo Verdone, è molto preciso".

Il matrimonio

La proposta di matrimonio è arrivata già nel 2020 come ha raccontato la stessa Melillo a Silvia Toffanin in una puntata di Verissimo di aprile del 2022: "Mi aveva detto: ‘Non posso chiederlo a tuo papà, allora stavo pensando di parlarne prima con Mia (figlia di Angela, ndr)’. Le ha chiesto se era d’accordo". Sono poi convolati a nozze il 14 ottobre del 2022.

