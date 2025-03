Lorenza Mario, cosa fa oggi l’ex stella del Bagaglino: il nuovo lavoro e la rinascita (grazie a Carlo Conti) Ballerina, attrice, cantante e conduttrice televisiva. Lorenza Mario torna in tv con Ne Vedremo delle Belle su Rai 1: che fine ha fatto, marito, figli e tanto altro

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Lorenza Mario, ballerina, attrice, cantante e conduttrice, è pronta a tornare come protagonista in Ne Vedremo delle Belle, show di Carlo Conti in onda su Rai 1, sabato 22 marzo 2025. Debutta come ballerina nella compagnia Veneto Balletto di Padova, vincendo il premio Vignale Danza nel 1986. Nel 1990 esordisce a teatro con La sorpresa dell’amore. Nei primi anni ’90 avvia una brillante carriera televisiva, affermandosi come una delle showgirl più popolari.

Lorenza Mario, che fine ha fatto e cosa fa oggi: dal Bagaglino ad Amici

Classe 1969, Lorenza Mario è una ballerina, attrice e cantante. Diplomatasi al Liceo Linguistico, è entrata nel mondo dello spettacolo grazie a dei ruoli a teatro nel 1990. In seguito, è approdata TV nei primi anni ’90 come ballerina in vari programmi di successo. Dal 1996 al 1999 è stata una dei volti de Il Bagaglino, mentre nel 1998 ha preso parte anche due miniserie. È stata prima ballerina e conduttrice di Domenica In e, successivamente, si è dedicata al teatro. Tra le sue apparizioni più recenti, Tale e Quale Show , Amici (dove nel 2018 ha tenuto una masterclass sul musical) e il musical Saranno Famosi nel 2024. Nel 2018 e 2019 ha intrapreso la carriera da cantante, pubblicando due singoli: È così che io vorrei e Non eri tu. A partire dal 22 marzo 2025, dopo una lunga lontananza dagli schermi della tv, tornerà protagonista su Rai 1 partecipando come concorrente a Ne Vedremo delle Belle per volontà di Carlo Conti, che già l’aveva voluta a Tale Quale Show nel 2017.

Sul piano della vita privata, Lorenza Mario ha sposato il tenore Alessandro Safina, con cui ha avuto un figlio, ma il matrimonio si è concluso nel 2011. Attualmente è legata all’imprenditore Federico Piron.

Lorenza Mario e i trent’anni di carriera

Lorenza Mario ha raggiunto il traguardo dei trent’anni di carriera. In un’intervista a Fanpage ha dichiarato il momento d’oro de Il Bagaglino, quando anche lei ne faceva parte: "Faceva 14 milioni di telespettatori, numeri che oggi raggiunge solo Sanremo. All’esordio ero talmente agitata che durante il lancio in diretta del Tg5 non riuscii ad aprire bocca. Alla fine andò benissimo e continuai per due edizioni. Fu una meravigliosa esperienza, anche per i legami professionali che si instaurarono con i protagonisti come Pippo Franco, Oreste Lionello, Leo Gullotta e tutto il cast artistico in generale".

Lorenza Mario su Raimondo Vianello: "Con lui ho rischiato di soffocare"

Sempre nel corso dell’intervista con Fanpage, Mario ha parlato dei ‘compagni di viaggio‘ della sua carriera. Tra questi, anche Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e, proprio su quest’ultimo ha raccontato un episodio particolare: "Loro avevano un’identica complicità davanti e dietro le telecamere. In quella puntata recitavo con Raimondo. L’episodio era ambientato in un circo, io ero una trapezista di cui lui si invaghiva. In una scena recitavo a testa in giù e appesa a un trapezio mentre lui improvvisava da grande attore tutte le battute e io sopraffatta dalle risate ho rischiato di soffocare. Un ricordo divertente."

