Angela Melillo, bordata a La Volta Buona contro Rossella Erra. Poi fa chiarezza sulla lite con Brandi Ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo, la showgirl ha parlato chiaramente del suo scontro (dietro le quinte) con l'amica Matilde. Poi la stoccata velenosa. Ecco i particolari.

Una ‘questione’ aperta tra showgirl finisce al centro della puntata de La Volta Buona. Questo pomeriggio, infatti, nel salotto di Caterina Balivo l’attrice e ballerina Angela Melillo è tornata a parlare della lite scoppiata con l’amica, Matilde Brandi. Un episodio, questo, che sarebbe avvenuto al di fuori della trasmissione Ne vedremo delle belle. E che aveva suscitato un commento piuttosto diretto da parte della giurata del popolo di Ballando, Rossella Erra. Ma davanti alla Balivo Angela Melillo non si è risparmiata una stoccata al veleno. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Angela Melillo, le parole sulla lite con Matilde Brandi a La Volta Buona

Era stata Matilde Brandi, per prima, a indicare a Caterina Balivo la volontà di non approfondire la sua lite scoppiata con Angela Melillo. "È una cosa che ha tirato fuori lei", aveva detto la Brandi, "aspetto che Angela dica la sua. Non è successo nulla dentro la trasmissione Ne vedremo delle belle, è successo fuori. Lei ha detto qualcosa…si tratta di amicizia. Un’amica vera non si comporta così".

Sulla questione si era poi espressa anche Rossella Erra, curiosa di conoscere le dinamiche del litigio. "È stato un po’ strano quando è uscita fuori la notizia", aveva detto la giurata del popolo di Ballando. "Ad Angela Melillo si è irrigidito il collo quando glielo ho chiesto, ma so che è pronta a parlarne".

Così oggi, ospite nel salotto della Balivo, è stata Angela Melillo a dire la sua. "Se ho qualcosa da chiarire ne parlo con la diretta interessata", ha sentenziato, "non ne parlo neanche tra colleghe. Poi diventa un chiacchiericcio e pettegolezzo di basso livello…Noi siamo molto amiche, non è vero che io e lei non parliamo. Io do un grande valore all’amicizia. Se un’amicizia si deve chiudere perché magari ho scelto di collaborare con una persona che non va a genio alle mie amiche…".

La stoccata di Angela Melillo a Rossella Erra

Ma lo sfogo della Melillo non si è fermato qui. Quando infatti la Balivo le ha chiesto altri chiarimenti, per capire se il motivo degli attriti fosse stato il lavoro, Angela ha replicato: "No, non esattamente. Non capisco tante persone che dicono di sapere cosa sia successo. Magari molte persone vogliono riempirsi la bocca per andare a parlare nelle trasmissioni".

"Il riferimento è a Rossella Erra?", ha chiesto allora la Balivo con tono inquisitorio. E per tutta risposta, Angela Melillo ha chiuso la questione con una stoccata in piena regola. "Non è carino", ha concluso la showgirl, "dire che ‘mi si è irrigidito il collo’. Nessuno sa esattamente cosa sia successo. Siamo amiche. Noi siamo delle grandi professioniste e come tali ci avvaliamo di tanti professionisti. Ognuno è libero di lavorare con chi vuole, l’amicizia va a prescindere da ogni tipo di scelta".

