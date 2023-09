Elodie, un’ombra sulla love story con Andrea Iannone: “Lui non l’ha digerito" Il centauro abruzzese non avrebbe ancora digerito alcune dichiarazioni di un anno fa della cantante riguardo il suo ex e l’amore che ci fu insieme

Una pillola che non va giù. Andrea Iannone non riesce ancora a digerire alcune dichiarazioni della sua compagna Elodie, che più di un anno fa parlava ancora benissimo del suo ex Marracash. Non è certo una novità che la cantante e il rapper abbiano ancora un’enorme risonanza mediatica anche dopo la relazione terminata nell’estate del 2021, che occupò per due anni le pagine di cronaca, ma – stando a quanto riportato dal sito Dagospia – l’attuale compagno di Elodie "non ha mai digerito" quelle parole, e sarebbe ancora indispettito. Scopriamo cosa sta succedendo.

Andrea Iannone e le parole di Elodie su Marracash

Un mese fa Elodie e Andrea Iannone festeggiavano insieme il 34esimo compleanno del pilota e un anno di relazione, celebrando il loro amore su Instagram. Per la coppia si era iniziato inoltre a parlare di convivenza, con la cantante pronta a lasciare Milano e a trasferirsi in Svizzera dal fidanzato. Stando a quanto lanciato da Ivan Rota su Dagospia, le cose tra i due proseguono effettivamente a gonfie vele, ma ci sarebbe ancora una pulce nell’orecchio di Andrea.

Il pilota abruzzese ex-Moto Gp non avrebbe infatti ancora digerito le dichiarazioni di Elodie di un anno fa, quando la cantante, ospite del finale di stagione de La confessione di Peter Gomez, aveva ammesso di non credere di poter ritrovare un amore così grande come quello provato nei confronti di Marracash nei loro due anni di relazione: "Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza". La cantante aveva anche raccontato di aver mantenuto un rapporto di amicizia ("Fabio tuttora è una persona molto importante per me. Se ho bisogno di un parere, se ho un’idea, un dubbio, spesso mi confronto con lui"), ma soprattutto si era detta ancora innamorata: "Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore". Marracash, dal canto suo, non ha mai nascosto di essere uscito pressoché consumato da una relazione così importante e di non voler più avere la propria vita privata e sentimentale sotto i riflettori, definendola "Una bella cosa che non farò mai più".

Non ci sono naturalmente ancora né conferme né smentite su questo particolare retroscena tra Andrea Iannone ed Elodie: l’amore nella coppia è ancora forte, ma chissà che il centauro abruzzese non debba mettersi l’anima in pace e indurare la pillola riguardo queste vecchie dichiarazioni della compagna.

