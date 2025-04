Amici 24, gli allievi a confronto: Trigno commuove tutti, Luk3 dedica il suo inedito ad Alessia Durante il daytime di oggi, 7 aprile, del talent di Maria De Filippi i ragazzi hanno commentato la terza puntata del Serale: tra pianti, sorrisi e ammissioni.

Con il Serale appena trascorso ad Amici 24 è tempo di commenti e ammissioni proprio a proposito della puntata dello scorso sabato 5 aprile, durante la quale è stato eliminato Luk3. Tutti i ragazzi hanno avuto modo di dire la propria a proposito delle varie esibizioni.

Amici 24, i commenti degli allievi alle esibizioni del Serale

Per Trigno e Francesca Nicolò ha fatto un’esibizione bellissima ed è andato meglio di Antonia. Per quest’ultima invece fa il tifo Senza Crì che afferma: "Mi piaceva troppo, sono contenta". Nicolò si gode il momento del Serale visto che dichiara di essersi sentito "incompreso" durante il daytime ma adesso si sente più a suo agio, infatti ammette: "Forse ora mi godo di più il momento e me ne sbatto di più della voce e di essere perfetto a livello tecnico. C’è più un rendersi conto di quello che faccio a livello fisico e un misto tra godersi il momento e divertirsi". Proprio contro di lui avrebbe voluto vincere Alessia anche se è molto soddisfatta di come sia andata la terza puntata del Serale.

Trigno racconta invece come sta affrontando questo momento della sua vita dopo aver trascorso attimi bui ai tempi dell’università: "Quando ho finito l’università ho trovato la libertà. Ma la libertà mi ha rinchiuso in una bolla da dove non riuscivo a uscire. Capisci che quando esci fuori dall’acqua si sta meglio. Ho avuto il lusso di poter sbagliare. Lo rifarei. Ritrovarmi in certe situazione mi ha fatto bene. Se ne esce con tanta forza di volontà e le persone che ti voglio bene a fianco". Chiara si immedesima subito nelle parole di Pietro tanto da spiegare: "Mi rivedo in quello che ha detto Pietro. Sono molto contenta di lui e di me a oggi. Le nostre strade, seppur diverse, sono molto simili. Tutto il lavoro che c’è dietro mi distrugge, non riesco a vivermela bene. Questo da sempre".

La delusione di Senza Crì per la critica di Cristiano Malgioglio

Senza Crì ammette di esserci rimasta male sentendo le parole di Cristiano Malgioglio in puntata quando ha perso il punto contro Alessia. "Ho rosicato per le parole di Cristiano Malgioglio. A meno che tu non hai una voce angelica, non otteniamo il punto. Cosa volesse e si aspettasse non l’ho capito. Non vorrei mai perdermi questa occasione. Se non faccio musica smetto di vivere", dichiara la cantante in lacrime tanto da "contagiare" Alessia che scoppia anche lei a piangere.

Alla fine del daytime Luk3 saluta tutti i suoi compagni e canta ad Alessia il suo inedito, le dice che è un enorme dispiacere per lui andarsene e prima di baciarla afferma: "Ci vediamo fuori. Io vado a fare tanta musica. Tu balla".

