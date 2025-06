Amici: nuovo amore nato alla corte di Maria De Filippi? Tutti gli indizi sulle due cantanti che farebbero coppia Due cantanti passate per il talent, sempre più complici sui social scatenano i rumors e l'entusiasmo dei fan

Se c’è una cosa che non manca mai nella scuola di Amici di Maria De Filippi, oltre al talento, alle gare, alle polemiche, sono di sicuro gli amori che sbocciano tra i tanti ragazzi, tutti più o meno ventenni, che vi transitano.

Anche nella classe di quest’anno ci sono stati tanti batticuori e il pubblico ha potuto assistere alla formazione di (almeno) tre coppie che oggi, pare, finito il talent, continuano ad amoreggiare felici e contenti. Sia Jacopo Sol e Francesca, sia Alessia e Luk3 e, infine Trigno e Chiara Bacci infatti, continuano a farsi vedere insieme e a non perdere occasione, ad ogni intervista per raccontare, oltre a come va il loro percorso fuori da Amici, anche come sta andando la loro storia d’amore che, in almeno un caso, quello della "coppia dei vampiri" (alias Trigno e Chiara) è sfociata già in una convivenza. Ma se ci sono amori che hanno un percorso lineare, nati nella scuola e poi cresciuti fuori, può anche capitare che, come si sa, certi amori facciano dei giri immensi e poi ritornino.

E stando ai rumors delle ultime ore che hanno allertato i fan su una possibile nuova ship tra ex allieve della scuola più seguita della televisione italiana, potrebbe essere successo proprio questo.

Ma di chi stiamo parlando? Quale sarebbe la nuova coppia, conosciutasi tra i banchi della scuola di Amici qualche anno fa e che ora sarebbe legata dall’amore? Le due interessate dagli insistenti gossip delle ultime ore sono due cantanti che hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi qualche anno fa, e per la precisione nell’edizione ventunesima (2021-22), quella vinta da Luigi Strangis. Loro sono Flaza ed Elisabetta Ivankovic. Tutte e due riuscirono a concludere il percorso pomeridiano ma non arrivarono al serale. La strada di Flaza fu piuttosto accidentata, segnata anche da inquietudini, polemiche e provvedimenti disciplinari fino all’espulsione decisa da Lorella Cuccarini. Elisabetta invece, non venne ritenuta pronta dalla sua prof Anna Pettinelli per affrontare la fase finale del talent.

Negli ultimi giorni i fan di Amici sono tornati a interessarsi a queste due ragazze perché sui loro social sono spuntati una serie di video che le vede protagoniste insieme e, soprattutto, legate da una complicità sempre più evidente, usando anche come sottofondo ritornelli o strofe di brani che, per la prevalenza parlano di storie d’amore. Questi indizi hanno quindi scatenato l’entusiasmo degli ammiratori che hanno riempito i video di commenti festosi in cui si auguravano che, effettivamente, un amore sia sbocciato tra le due.

