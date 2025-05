Verissimo, Alessia e l'amore per Luk3: "Volevo fuggire per la differenza di età, ho trovato una persona speciale" Una delle coppie più amate dell'ultima edizione del talent di Maria De Filippi racconta una storia che va a gonfie vele anche fuori dal talent di Canale 5

Se i riflettori sulla ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi si sono spenti ormai da una settimana, le carriere dei giovani talenti della scuola sono appena iniziate, mentre le amicizie e gli amori intrecciati tra i banchi dello storico talent di Canale 5 continuano ad andare a gonfie vele.

Tra le coppie nate in casetta, insieme a quelle formate da Trigno e Chiara Bacci e Jacopo Sol e Francesca, c’è quella tra la finalista Alessia Pecchia e il cantante Luk3 uscito dal talent già ad aprile. La ballerina è ospite insieme a tanti colleghi della puntata speciale di Verissimo di domenica 25 maggio, dedicata proprio all’ultima edizione del talent di Canale 5.

E Silvia Toffanin non può certo perdere l’occasione di chiederle, come va il suo amore: "Ad Amici hai anche trovato l’amore, come è andata?" chiede la conduttrice, e Alessia risponde: "Dopo la puntata finale Luca (Luk3) è la prima persona che mi ha chiamato e siamo stati un’ora in videochiamata, lui è uscito ad aprile e quindi ho passato tanto tempo senza di lui e mi è mancato davvero un punto di riferimento".

Alla videochiamata è seguito il rincontrarsi: "Ci siamo rivisti in questi giorni", dice Alessia sorridente, "E abbiamo fatto uscire il sole che stava nella scatola", riferendosi a un messaggio pieno di amore che Luk3 le aveva mandato, quando lei era ancora impegnata nel suo percorso.

A questo punto, la conduttrice fa entrare in studio il diretto interessato. Luk3 e Alessia, si salutano con un bacio e un abbraccio per poi sedersi uno al fianco dell’altro. Racconta il giovanissimo cantante campano, sul suo rapporto con Alessia: "Sono contentissimo di questa nuova vita, una vita nuova per tutt’e due. E felice di avere accanto una persona che mi supporta, anche nel mio fare musica. E’ bellissimo".

Svela Alessia: "Questo periodo in cui Luca non c’è stato in casetta, io ho scritto un diario per lui, in cui gli raccontavo le mie emozioni, quello che mi capitava. Lui invece, mi ha mandato una foto al giorno e quando ho riaperto whatsapp ho trovato montagne di foto".

Poi la ballerina dice che a questo amore ha provato un po’ a resistere, ma alla fine, ha capitolato: "Luca mi ha colpito subito, all’inizio sono fuggita per la differenza di età, pensavo una storia impossibile, poi il destino ci ha messo nella stessa ala della casa, e per me ho trovato una persona speciale. Abbiamo fatto un percorso inverso a quello solito: per noi è più facile stare sul divano in pigiama che uscire a mangiare la pizza".

