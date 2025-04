Amici, spoiler clamoroso su TrigNo e Senza Cri: chi sarà eliminato. E Maria ‘tende la mano’ a Francesca Bosco Arrivano le prime anticipazioni (choc) sul destino di due allievi della Scuola. Mentre la conduttrice avrebbe recapitato due ottime offerte a una ex concorrente. Ecco particolari.

Trapelano in queste ore, un po’ alla spicciolata, le prime informazioni (quasi certe) sulla puntata del Serale di Amici in onda domani sera, sabato 19 aprile 2025. Stando a quanto riportato da SuperguidaTv, nel corso dell’episodio sarebbero stati eliminati due allievi. Una è la ballerina Francesca Bosco, mentre l’altro sarebbe uno tra TrigNo e Senza Cri. Grazie a un’ulteriore soffiata, poi, abbiamo appurato chi dei due cantanti è riuscito a restare nella Scuola. Mentre pare che la conduttrice Maria De Filippi abbia fatto pervenire a Francesca Bosco, dopo l’eliminazione, due offerte piuttosto importanti. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Amici, lo spoiler clamoroso su TrigNo e Senza Cri

La fine di Amici si avvicina, e ormai gli allievi rimasti in gara, tra favoriti e possibili outsider, sono giusto una manciata. Da quanto apprendiamo in seguito alle prime anticipazioni di oggi, nel corso della registrazione della nuova puntata del Serale due allievi hanno infatti abbandonato definitivamente il talent. Secondo quando riportato da SuperguidaTv, la prima a dire addio al sogno di vittoria sarebbe stata Francesca Bosco, ballerina finita al ballottaggio con Francesco Fasano. Quest’ultimo, quindi, avrebbe avuto la meglio nel confronto, e adesso parrebbe lanciatissimo verso il trionfo. Anche se altri ballerini, come Alessia Pecchia e Nicolò Filippucci, sono altrettanto quotati al momento.

Quanto alla seconda eliminazione del Serale, è stato LolloMagazine a rendere noto il nome del (presunto) sconfitto di giornata. Lo scontro sarebbe avvenuto tra TrigNo e Senza Cri, con quest’ultima condannata all’eliminazione dopo una sfida serratissima. Una conclusione amara, per Senza Cri, che tuttavia sembrava in qualche modo scontata, visto quanto successo nella scorsa puntata. La ragazza era infatti finita in duello con Chiamamifaro, poi battuta all’ultimo. Per cui l’epilogo infelice, purtroppo, ci sta tutto.

Le offerte di Maria De Filippi per Francesca Bosco

A proposito di note positive, invece, Maria De Filippi avrebbe rincuorato l’eliminata Francesca Bosco con una doppia sorpresa. Nonostante l’uscita di scena, infatti, l’allieva di Amici avrebbe ricevuto due offerte professionali importanti: una da Budapest Dance, e l’altra legata a un tour di otto date in Sicilia. E dalle prime anticipazioni del Serale è trapelata anche un’ultima ‘chicca’ niente male. Perché sembra che Anna Pettinelli, che si è esibita con Deborah Lettieri usando un cannone, abbia trionfato di nuovo nel suo personale guanto di sfida tra prof.

Quando e dove vedere la nuova puntata del Serale di Amici

La nuova puntata del Serale di Amici, registrata ieri, andrà in onda domani sera, sabato 19 aprile 2025, a partire dalle ore 21.40 su Canale 5. Come sempre, sarà possibile seguire l’episodio anche in diretta streaming, su Mediaset Infinity, oppure a seguire in modalità on demand.

