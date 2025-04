Amici 24, Luca Jurman stronca Rudy Zerby e si scaglia contro un'allieva: “Una roba imbarazzante” Dopo l’ultima puntata del serale, l’ex insegnante del talent ha espresso un pensiero molto negativo sull’esibizione della cantante: ecco cosa ha detto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Continua lo scontro tra l’ex professore Luca Jurman e il talent Amici di Maria De Filippi. Sono ormai anni che Jurman commenta il programma attraverso i propri canali social, spesso scagliandosi non solo contro gli allievi ma anche e soprattutto contro i professori e il format stesso. Poteva dunque mancare la sua opinione in merito a questa nuova edizione? Ovviamente no e, infatti, l’ex prof è tornato più agguerrito che mai a commentare la puntata del Serale andata in onda lo scorso sabato sera. In particolare, Jurman ha espresso il suo parere negativo nei confronti dell’esibizione di Antonia, senza risparmiarle critiche molto severe: ecco cosa ha detto.

Amici, Jurman sull’esibizione di Antonia: "Una roba imbarazzante"

In diretta sulla piattaforma Twitch, l’ex prof di Amici Luca Jurman ha commentato l’esibizione dell’allieva Antonia criticandola in maniera molto forte. Parliamo nel dettaglio del guanto di sfida sulla potenza vocale, voluto da Rudy Zerbi, che ha visto contrapporsi proprio Antonia e Nicolò. "Lei in teoria avrebbe dovuto farla in FA. L’esibizione di Antonia sta un tono sotto l’originale. Zerbi tu devi fare un corso veloce, se vuoi sostenere questa ragazza devi imparare a non dire ca***te. La stai facendo vocale non può venire fuori. Qua potenza zero eh", ha commentato Jurman, sottolineando la potenza maggiore di Nicolò rispetto ad Antonia e, di contro, la migliore agilità vocale di Antonia rispetto a Nicolò. In altre parole, un guanto di sfida a suo parere totalmente sbagliato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Infine, Jurman ha concluso la sua opinione sull’esibizione di Antonia affermando: "Non ci siamo. La tarantella, non è un reggae questo. No cioè, una roba imbarazzante. Io vorrei dire a quei disgraziati che mettono le mani su questi brani voi vi dovete vergognare. Il reggae ha delle regole che non vanno cancellate e fatte diventare questa roba qua. Questo non è un reggae… non si sa cos’è. Ma nemmeno una tarantella perché ha delle dinamiche ritmiche importanti".

Luca Jurman e la battaglia contro Amici

Le forti critiche dell’ex professore di Amici non appaiono particolarmente strane, soprattutto se pensiamo che ormai sono anni che Jurman critica sostanzialmente tutto ciò che accade nel programma, dagli allievi ammessi, alle scelte dei professori, passando per il format del quale un tempo lui stesso faceva parte. Ricordiamo che, proprio l’anno scorso, la produttrice esecutiva Paola Di Gesù aveva condiviso sui social una lunga nota in replica alle continue critiche al veleno di Jurman, accusando quest’ultimo di "cercare disperatamente visibilità infangando come più può un programma per il quale ha chiesto centinaia di volte di tornare a farne parte". Insomma, una battaglia che certamente non finisce qui.

Potrebbe interessarti anche