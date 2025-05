Amici 24, spoiler clamoroso di Elena D'Amario: svelato il nome del secondo eliminato di stasera. Chi è A poche ore dalla puntata di Amici Serale, sul web diventa virale un video in cui Elena D'Amario farebbe uno spoiler involontario sul secondo eliminato di stasera.

A poche ore della terz’ultima puntata della fase serale di Amici, un giallo esplode sul web con relativo (possibile) spoiler sul prossimo eliminato. Un video che immortala Elena D’Amario, infatti, è diventato virale e secondo qualcuno conterrebbe una involontaria anticipazioni riguardo al nome del concorrente che stasera dovrà abbandonare la scuola del talent di Canale 5. Ecco cosa è successo.

Amici 24, lo spoiler di Elena D’Amario sull’eliminazione di stasera

Questa mattina, sabato 3 maggio, gli allievi di Amici hanno partecipato alla Special Edition di Tennis & Friends patrocinata da Internazionali BNL d’Italia e dalla Fondazione Policlinico Gemelli al Foro Italico di Roma. All’evento hanno preso parte tutti i protagonisti del cast di questa stagione del programma di Maria De Filippi, dai concorrenti eliminati a quelli ancora in gioco nel Serale che chiuderà i battenti tra due settimane. Dopo la puntata di stasera, infatti, nel calendario dello show resteranno altri due appuntamenti: la semifinale di sabato 10 maggio e la finalissima del 17 maggio.

E proprio durante l’evento romano, qualcuno ha girato un video col telefonino che – una volta sbarcato sul web – è diventato virale. Nel filmato si vede Elena D’Amario, che con Malgioglio e Amadeus compone la giuria di questa edizione serale, seduta al fianco di Jacopo Sol, uno dei cantanti ancora in gioco ad Amici. Nonostante i decibel della musica (in quel momento sul palco si stava esibendo TrigNo), nel filmato in questione secondo molti utenti del web si sentirebbe la giudice rivolgersi a Jacopo, dicendogli: "La vita inizia ora". Ovviamente si tratta di supposizioni, perché non è noto il contesto in cui è stata pronunciata la frase, che potrebbe essere stata detta all’interno di un discorso che non riguardava il programma. Però sui social ha rapidamente preso piede una ipotesi, ovvero che la ballerina stesse consolando l’allievo dopo l’eliminazione, quindi una sorta di spoiler clamoroso in vista di quello che accadrà stasera (la puntata, ricordiamo, è stata registrata due giorni fa).

Gli spoiler della puntata di stasera: il destino di Jacopo Sol e Alessia

Un altro indizio che lascia pensare a un possibile spoiler riguarda le anticipazioni della puntata di Amici 24 in onda oggi. Secondo quanto rivelato da Superguida tv, infatti, stasera assisteremo al verdetto del ballottaggio tra Trigno e Chiara (con quest’ultima eliminata), e inoltre la puntata si concluderà con una sfida aperta tra Alessia, Jacopo Sol e Francesco, che si salverà per primo. Alessia e Jacopo Sol, invece, saranno spediti in casetta da Maria De Filippi prima di conoscere il loro destino nello show. Uno dei due sarà il secondo eliminato della terz’ultima puntata. E se lo spoiler della Lettieri fosse confermato, per Iacopo Sol le cose non si metterebbero bene.

