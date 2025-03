Amadeus svolta e dice sì a Maria De Filippi: il suo ruolo ad Amici Serale e il no di Ilary Blasi Aria di cambiamenti per il serale di Amici: il conduttore di Nove sarebbe in procinto di accettare la giuria, mentre la presentatrice romana è troppo impegnata

Il serale di Amici si avvicina e le indiscrezioni sui nomi della giuria stanno animando il dibattito tra gli appassionati del programma. Tra i volti più chiacchierati c’è senza dubbio Amadeus, per cui le trattative sarebbero ormai prossime alla chiusura, secondo alcune voci di corridoio.

Amadeus sempre più vicino alla giuria di Amici

Secondo fonti vicine alla produzione, il conduttore sarebbe pronto a firmare l’accordo per diventare uno dei giudici della fase finale del talent show. "L’ipotesi è a un passo dall’essere confermata, le parti stanno definendo gli ultimi dettagli", riporta Gossipetv.it. Se così fosse, sarebbe un cambio significativo per il popolare volto televisivo, che negli ultimi mesi ha vissuto una fase complessa della sua carriera.

Un’opportunità dopo il flop su Nove

Il possibile approdo di Amadeus a Amici arriva in un momento delicato per la sua carriera. Dopo l’addio alla Rai, il conduttore ha scelto di sposare il progetto del Nove, con l’idea di portare novità e freschezza al palinsesto del canale. Tuttavia, i numeri registrati finora non hanno rispettato le aspettative. "Il passaggio su Nove non ha avuto l’impatto sperato, e i dati d’ascolto non hanno premiato la scelta di lasciare la televisione pubblica", sottolineano alcuni analisti. Questa situazione potrebbe aver spinto Amadeus a cercare nuove opportunità per restare al centro dell’attenzione mediatica, e Amici rappresenterebbe una vetrina perfetta per riconquistare il pubblico televisivo.

Ilary Blasi dice no: l’impegno con The Couple

Se per Amadeus il futuro sembra essere legato a Amici, per Ilary Blasi il discorso è diverso. Anche il suo nome era stato accostato alla giuria del talent show, ma la conduttrice ha declinato l’offerta. Il motivo? Un nuovo impegno su Canale 5. Blasi sarà infatti alla guida di The Couple, un format inedito che la vedrà protagonista nei prossimi mesi.

Maria De Filippi: il serale di Amici si prepara a stupire

Con l’avvicinarsi della fase più attesa di Amici, cresce la curiosità sulle dinamiche del talent. L’eventuale presenza di Amadeus come giudice rappresenterebbe un colpo di scena importante, mentre la scelta di Ilary Blasi di declinare conferma quanto l’offerta televisiva stia cambiando e diversificandosi. Il pubblico attende con trepidazione l’ufficialità sulle nuove scelte del talent di Maria De Filippi, pronto a rinnovarsi ancora una volta per regalare spettacolo ed emozioni.

