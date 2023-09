Amici, Maria De Filippi rincuora Gaia e svela: "A 14 anni ero disperata", perché Nella puntata del daytime di oggi la conduttrice si è lasciata andare con i ragazzi ad alcune tenere ammissioni sulla sua adolescenza. Ecco cosa ha detto.

Queen Mary all’interno di Amici è un po’ come una mamma per tutti gli allievi, non esita a sgridarli quando è necessario ma c’è sempre anche quando i ragazzi hanno bisogno di supporto. L’ennesimo esempio è avvenuto proprio oggi quando, consolando un’allieva in lacrime, Maria ha deciso di parlarle di sé con alcune confessioni sulla sua adolescenza. Ecco cosa ha rivelato la conduttrice.

Amici, Gaia in lacrime: interviene Maria

Nel corso della puntata di Amici mandata in onda nel daytime di oggi, la ballerina Gaia ha avuto un momento di forte sconforto a causa della sua bassa autostima e della difficoltà ad accettare le forme del proprio corpo. Sconforto esacerbato dalle parole della maestra Alessandra Celentano che ha assegnato a Gaia un esercizio con lo scopo di comprendere il reale rapporto della ballerina con il suo fisico.

"A livello di danza non hai personalità. Mi sembri la copia di tante altre ballerine, bisogna correre ai ripari. Fino ad ora ti ho sempre vista molto coperta, senza mettere in mostra il corpo, non so che rapporto tu abbia con il fisico ma ho bisogno di saperlo perché è molto importante per un ballerino – recita la lettera della Celentano rivolta a Gaia – Un ballerino rivela con il corpo. Sei così noiosa? Spero di no. Un ballerino deve avere quella sorta di autostima ed esibizionismo che lo fa andare in scena. Con questa coreografia dovrai mostrarti al pubblico con sicurezza e carattere. Buon lavoro".

Dopo questa lettera Gaia è scoppiata in lacrime ed è quindi intervenuta Maria De Filippi che ha voluto rassicurare la ballerina con parole di conforto, raccontando anche alcuni aneddoti della sua stessa adolescenza.

Maria De Filippi e le confessioni sull’adolescenza

Maria ha cercato immediatamente di rassicurare la ballerina dicendole che alla sua età è assolutamente normale avere delle difficoltà nell’accettarsi pienamente. E per farla sentire ancora più compresa, Queen Mary ha poi aggiunto una dolce confessione sulla sua personale esperienza.

"È abbastanza normale avere delle difficoltà ad accettarsi, capito? Non penso che le ragazze che hai intorno si piacciano tanto. Considera che quando io ero piccola, avevo 14 anni, ero la più bassa della classe ed ero disperata – ha rivelato Maria – Mia mamma mi diceva che avevo preso dalla nonna. Camminavo in punta di piedi. Il mio collo del piede è perfetto perché camminavo in punta di piedi per essere più alta di tre centimetri. L’estate dopo ho iniziato ad avere un seno enorme e fino all’anno prima andavo al mare senza il pezzo di sopra… Piano piano ci si accetta".

