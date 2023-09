Amici è appena ripartito ma già impazza la prima polemica stagionale. A sollevarla non è uno dei nuovi allievi dell’edizione 2023/24, e nemmeno un membro del cast di professori. Si tratta invece di un aspirante allievo "trombato" alle selezioni, che nelle ultime ore ha preso la parola sui social lanciandosi in un duro j’accuse – in musica, of course – all’indirizzo del popolare talent show di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo.

L’allievo mancato in questione è "Primogenito", cantante 19enne che nell’ultima infornata di selezioni ha provato a entrare – senza riuscirci – nella classe di Amici 23. Pur non essendo riuscito a strappare l’ambita maglia, il ragazzo è ugualmente riuscito a far notizia e conquistare visibilità improvvisa grazie a una canzone polemica postata su Tik Tok. Nel video, diventato virale nelle ultime ore, il giovane artista intona un brano inedito in cui attacca il programma, reo a suo dire di non incoraggiare i giovani a inseguire i loro sogni.

Nell’era dei social, ci vuole poco a collezionare numeri da capogiro. Primogenito ci è riuscito azzeccando il brano e i suoi tempi d’uscita (a ridosso della prima puntata stagionale di Amici), e nel giro di poche ore il suo video ha macinato oltre 1 milione e mezzo di visualizzazioni, diventando uno dei trend di giornata. La canzone, come detto, non risparmia critiche al programma di Maria De Filippi, accusato di non farsi guidare esclusivamente dal talento nella selezione dei concorrenti, scelti – si legge nel testo – in base ad altre variabili "poco artistiche", come l’immagine, il carattere esuberante e la capacità di creare dinamiche utili all’hype della trasmissione. Questo il testo integrale:

Oggi comincia Amici e non ti hanno considerato

Non funziona come credi, ti hanno illuso e poi scartato

Starai fermo sul divano, ma volevi avere un banco

Non sarà abbastanza bravo, oppure…

Non hai capelli afro colorati, non sei abbastanza personaggio per la De Filippi

E non hai fatto né Sanremo Giovani e nemmeno X Factor

Non hai fatto i capricci nelle schede e nemmeno sul palco

Non sei con l’etichetta o non hai il cognome americano

Poi non hai fatto il disco d’oro con i capelli di platino

Non fai musica commerciale e questo ti fa onore

Non parli dei tuoi drammi e drammi d’amore

E la critica non è la selezione più che giusta, ma il messaggio che fate passare

In ogni post su Instagram voi descrivete Amici come un programma per tutti

Quando già sapete bene chi saranno i vostri eletti