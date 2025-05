Amici 24, l'ex Luca Jurman furioso dopo l'eliminazione di Nicolò: "Regolamento fatto a ca**o" L'ex insegnante di canto della Scuola ha attaccato il programma nel corso di una diretta social infuocata. Critiche pesanti anche ai tre giudici del Serale. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

L’eliminazione in semifinale di Nicolò ha scioccato i fan di Amici. Ma a protestare, in modo piuttosto colorito e deciso, è stato anche l’ex insegnante di canto della Scuola Luca Jurman. Che nell’ennesima diretta-fiume sui social, come gli accade sempre più spesso, ha detto peste e corna del talent di Maria De Filippi. Scagliandosi non solo contro il programma in sé, ma anche contro i tre giudici del Serale Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Insomma, Jurman non ha risparmiato davvero nessuno. Vediamo tutti i particolari qui sotto.

Amici 24, lo sfogo social di Luca Jurman

La semifinale di Amici 24 si è chiusa. Il 18 maggio prossimo, come previsto, sapremo il vincitore di questa ennesima edizione dei record. Ma nel frattempo sui social impazza altro. Si discute dell’eliminazione di Nicolò, per molti meritevole di arrivare fino in fondo. Così come si parla, e a fondo, dello strano percorso di TrigNo. Capace di strappare un pass inatteso, togliendo ‘di mezzo’ la concorrenza con una volata finale degna della ‘collega’ Sarah Toscano (anche lei bravissima nel Serale l’anno scorso).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In finale vedremo dunque cinque allievi: Antonia, TrigNo, Daniele, Francesco e Alessia. Ed è questo esito, nel suo complesso, ad aver infastidito uno dei commentatori social più attivi del momento. Luca Jurman, ex professore di canto del programma, ha infatti attaccato duramente il talent nel corso di una recente diretta. E nella sua filippica online non ha davvero risparmiato nessuno.

"Che roba. Questa cosa qua è veramente orribile", ha sbottato Jurman dopo l’addio di Nicolò. "Un momento di televisione così basso, è veramente squallida questa roba…Se fosse una cosa meritocratica, visto che tante volte il pongo regolamento è stato fatto a ca**o, io per evitare sta roba, dopo che avete fatto passare TrigNO, allora dovevano andare tutti, finale a 6. Davanti al pubblico. Almeno era il pubblico giudice, dato che voi non siete in grado di fare i giudici. Bravi, complimenti, grandi. Non avevamo capito in questi ultimi due mesi che stavate facendo questa cosa qua".

L’attacco di Luca Jurman ad Amadeus

E ancora, Jurman si è scagliato direttamente contro i giudici del Serale. Compreso l’ex volto Rai Amadeus. "Amadeus tu alla tua età devi fare le scelte giuste", ha sentenziato, "non loro alla loro età. Perché non gliele hai dette prima queste parole quando dovevano scegliere di cantare brani del ca**o? Perché non l’avete lasciato sbagliare da solo Nicolò? Peccato che all’interno di questa trasmissione non lo avete lasciato libero di fare questa cosa. Amadeus la credibilità è zero proprio". Non resta da vedere come reagirà Jurman dopo la finale. Perché in un modo o nell’altro, sospettiamo, qualche bella frecciata ad Amici 24 verrà scagliata di nuovo.

Potrebbe interessarti anche