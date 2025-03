Amici 24, Celentano ‘spara a zero’ su Lettieri e Alessia crolla. Interviene Francesca Tocca Nel daytime di oggi, giovedì 27 marzo, l'insegnante di danza si è confrontata con Alessia. Finendo così per attaccare duramente certe frasi della sua collega. Ecco i dettagli.

Nel daytime di oggi, ad Amici 24, gli allievi hanno ricevuto una classifica spiazzante. È tornato infatti protagonista il televoto, che ha decretato, tramite sms del pubblico, gli artisti preferiti ancora in gara al Serale dello show. E i risultati sono stati pesanti soprattutto per chi è finito in fondo alla lista. Nel frattempo, Alessandra Celentano si è confrontata con l’allieva Alessia a proposito del guanto di sfida lanciato da Deborah Lettieri. Un faccia a faccia che però, inaspettatamente, ha portato l’insegnante criticare pesantemente la collega di Amici. Ecco i dettagli.

Amici 24, il televoto manda in crisi gli allievi

Torna protagonista il televoto. E torna ad Amici una classifica che, pur priva di valore effettivo, ha contribuito a demoralizzare parecchio alcuni allievi. Nelle preferenze del pubblico, tra i ballerini, è finita al primo posto Alessia, probabilmente anche per il suo ‘malessere d’amore’ per Luk3. Per lei il 32% delle preferenze, mentre seconda è arrivata Chiara Bacci, seguita da Daniele Doria, Francesca Bosco, la new entry Francesco Fasano e Raffaella Mitaritonna (3,36% dei voti).

Quanto ai cantanti, il preferito da pubblico è stato Nicolò Filippucci, con il 22,08% dei voti, seguito però da vicino Luk3 (21,07% dei voti). Poi TrigNO, Antonia, Jacopo Sol, SenzaCri e per ultima Chiamamifaro (5,19% dei voti). Una classifica, questa, che ha colpito soprattutto due allieve. Da un lato Senza Cri, che ha dichiarato: "Sono abbastanza demoralizzata, vuol dire che il gradimento su di me non c’è". Ma anche Chiamamifaro, che invece si è sfogata così: "Ogni volta che succedono queste cose non riesco a rimanere indifferente".

L’attacco di Celentano a Deborah Lettieri

Alessia intanto ha incontrato la sua professoressa Alessandra Celentano. Con cui ha parlato a lungo del guanto di sfida lanciato dalla Lettieri. Ma è stata la Celentano, in realtà, a tenere banco con una serie di affermazioni velenose rivolte alla collega. "È esattamente l’opposto (di quello che dice Lettieri, ndr)", si è lamentata l’insegnante di Amici.

E ancora: "Tu non sei scattosa, tu sei pulita, sei elegante. Insomma, tutto quello che dice contro di te, in realtà lo dovrebbe dire contro la sua allieva. Poi c’è la parte in cui dice… ‘quegli strati di tessuto che la maestra Celentano ti impone ogni volta’…Allora, io mi sono andata a rivedere tutte le puntate tue, e ti dico che su 20 puntate tu hai messo 11 volte i pantaloni, di cui due vestita da uomo su richiesta dei coreografi, e 9 volte gonnelline corte. Francesca su 14 puntate ha messo 11 volte i pantaloni, e 3 volte gonne lunghe fino alle caviglie. Una sola era a polpaccio con uno spacco. Quindi chi è che copre la sua allieva, io o lei (cioè Deborah Lettieri, ndr)?".

Alessia, poi, ha incontrato la professionista Francesca Tocca, che ha provato a tranquillizzarla dopo una risi di pianto: "Ho sempre la sensazione di non sentirmi mai al massimo", ha detto l’allievo alla Tocca. Che le ha risposto: "Non ti puoi sentire bella, brava e sicura in tutte le coreografie, è una cosa normale.

Insomma, la polemica è chiara. E difficilmente si fermerà qui. Perché il finale di Amici 24 si avvicina. E anche le insegnanti, così come le allieve, vogliono portare a casa una vittoria a tutti i costi.

