Amici 24, protesta choc della Lettieri e replica (sprezzante) della Celentano: Francesca è devastata Nel daytime odierno del talent Francesca è rimasta molto male e si è disperata per le parole che le ha riservato la maestra: Lettieri ha reagito a modo suo.

Nel daytime di Amici 24 oggi, martedì 8 aprile, ha tenuto banco il momento di grande delusione di Francesca. La ballerina infatti è stata mortificata da Alessandra Celentano che nel lanciare il guanto di sfida tra lei e Chiara le ha scritto una lettera a dir poco disarmante. La sua maestra Deborah Lettieri ha reagito con una protesta silenziosa e di tutta risposta la collega ha replicato in maniera sprezzante.

Amici 24, le lacrime di Francesca al guanto di sfida di Alessandra Celentano

Iniziano ad arrivare i primi guanti di sfida in vista della quarta puntata del Serale di Amici. Oggi Francesca ha dovuto leggere la lettera che ha accompagnato il suo guanto di sfida contro Chiara, scritta da Alessandra Celentano. La ragazza ha potuto leggere che la maestra la trova peggiorata sotto tutti i punti di vista. Poi ha affermato che la scelta di optare per il ballo contemporaneo e moderno è stata una scelta giusta perché non potrà mai diventare una ballerina di danza classica. "Hai sottovalutato l’importanza della tecnica perché è proprio lì che sei molto carente", ha scritto Celentano. E ancora: "Il mondo è pieno di danzatrici mediocri come te e per il tuo bene futuro devi, al contrario di quello che fai, concentrarti proprio nello studio del classico per poter affrontare il tuo stile con la dignità che richiede". Ha poi informato la ballerina di essere molto curiosa nel sapere come reagirà a questo guanto neoclassico e se lo reputerà non equo. Invece poi quando si tratta delle sfide di ballo moderno di Chiara pensa sempre che siano molto corrette. Ha sottolineato come la sua ballerina non ha mai studiato moderno mentre lei ha studiato classico. La differenza tra le due ballerine secondo Alessandra Celentano è che Chiara nel suo genere fa la differenza mentre Francesca nel suo no. Inoltre quest’ultima è scarsa nel classico mentre la sua ballerina nel moderno no. A queste parole l’allieva di Deborah Lettieri è scoppiata in un pianto disperato: "Dice delle cose pesanti. Non mi sembra giusto trattare così una persona che sta cercando di mettere tutta se stessa in quello che fa, che sta seguendo un sogno e sta lavorando. Mi sembra una lettera distruttiva senza motivo. È una lettera cattiva". Poi è andata sul divano e ha continuato a disperarsi consolata da Jacopo.

La protesta di Deborah Lettieri e la replica di Alessandra Celentano

Poco dopo Francesca ha incontrato la sua maestra che ha reagito con molta rabbia alla parole della collega contro la sua allieva. Ha quindi fatto una protesta silenziosa con delle scritte su dei grandi fogli mostrati in camera diretti a Celentano. C’era scritto "Sì alle critiche ma senza demolire l’autostima: spero che queste parole ti invitino a riflettere e a usare toni diversi tenendo conto di chi hai davanti". La maestra rivale ha risposto anche lei con un foglio con scritto: "Non mi interessa!".

