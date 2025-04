Amici 24, clima tesissimo e scontro Celentano-Lettieri per un nuovo guanto: “Non prendermi in giro” Nella terza puntata della fase Serale del talent show di Maria De Filippi si sfideranno le ballerine Alessia e Francesca dopo il confronto tra le prof.

Il clima si fa sempre più teso in vista del nuovo appuntamento del Serale di Amici 24. Nella terza puntata della fase finale, infatti, vedremo la sfida tra le ballerine Alessia e Francesca, un testa a testa nato dal guanto di sfida lanciato da Deborah Lettieri e scaturito a sua volta da un acceso confronto con Alessandra Celentano. Chi la spunterà? Il rapporto tra le due prof. si sta facendo sempre più rovente e, alla fine, sarà un’allieva a pagarne le ‘conseguenze’. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti dettagli.

Amici 24, doppio guanto di sfida Lettieri-Celentano

Sabato 5 aprile 2025 andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici 24, che vedrà il confronto tra le ballerine Alessia e Francesca. Ma come si è arrivati a questa sfida? Come raccontato nell’appuntamento del daytime di ieri, il tutto è nato da un nuovo botta e risposta tra Deborah Lettieri e la sua ‘rivale’ Alessandra Celentano. Tra le due non scorre buon sangue in questa edizione (basti pensare al guanto lanciato da Alessandra lo scorso mese a Francesca) e la situazione è precipitata. Questa volta è stata Deborah Lettieri a lanciare la sfida, chiamando un’allieva della collega proprio contro Francesca: "Ciao Alessia, eccomi con un nuovo guanto di sfida. Si è parlato tanto della tua versatilità e allor a quale occasione migliore per dimostrare se effettivamente ce l’hai se non su una performance di ispirazione cabaret?".

Alessandra Celentano non ha preso affatto bene questo guanto di sfida e non è rimasta a guardare, rilanciando con una coreografia di latino americano, disciplina certamente più cara ad Alessia: "Cara Francesca, ho appena visto e letto il guanto di sfida che la tua insegnante ha lanciato ad Alessia. Non mi piace questo modo disonesto di fare. (…) Quando si lancia un guanto proibitivo per chi lo riceve, correttezza vorrebbe che lo si dicesse chiaramente senza nascondersi dietro falsità (…) La tua insegnante ha provato a prendere in giro Alessia e tutti voi ma non può certo prendere in giro me".

Sale la tensione tra professoresse: il problema del talent di Maria De Filippi

Nella scuola di Maria De Filippi, insomma, gli animi si stanno surriscaldando in vista del terzo appuntamento del Serale. Il duro confronto personale tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano sta portando a delle sfide forse fuori portata per gli allievi, che si sono fatti sentire. Il guanto dovrebbe essere un banco di prova, una sfida fuori dalla zona di comfort di un ballerino (o cantante) ma non impossibile da raccogliere. "Non voglio sprecare le mie energie e il mio tempo per una cosa che non sarebbe costruttiva, sarebbe solamente demoralizzante (…) È un attacco tra professori, sinceramente non mi riguarda" si è sfogata Francesca. "Non è equo", "Lettera falsata", etc. i commenti dei compagni a sostenere le ballerine.

