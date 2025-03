Amici 24, scatta il televoto nel daytime: 'delirio' social per Daniele e Chiara. Cos’è successo Nella puntata di oggi, martedì 25 marzo, i ballerini del talent si sono esibiti ricevendo il giudizio del pubblico da casa. Domani sapremo davvero com'è andata. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Nel daytime di oggi, martedì 25 marzo, gli allievi di ballo della scuola di Amici sono stati messi alla prova con una gara decisiva. Un test di ballo giudicato al televoto, a cui hanno partecipato Alessia, Chiara, Daniele, Francesca, Francesco e Rebecca. Domani si saprà il risultato finale della votazione, che potrebbe indicare già chi tra gli allievi di Amici è il favorito per la vittoria del Serale. Mentre sui social, sotto il post dell’annuncio del televoto, i fan del programma sembrano aver scelto già il loro preferiti. Ecco tutti i dettagli.

Amici 24, scatta il televoto per i ballerini

Oggi puntata impegnativa, per gli allievi del talent di Maria De Filippi. I ballerini dello show, infatti, hanno avuto l’opportunità (e l’onere) di esibirsi col proprio cavallo di battaglia per essere giudicati dal televoto (poi chiuso al termine del daytime). Ciascun ballerino si è quindi preso la scena, a turno, presentando il pezzo e le ragioni della propria scelta. E domani, sempre nel daytime, il vincitore della sfida riceverà un premio speciale.

Per prima si è esibita Alessia, che ha spiegato: "Ho scelto questa coreografia di una donna in carriera che penso rispecchi la mia personalità in questa fase della mia vita, espressione di forza indipendenza e sensualità". Poi ecco Chiara, che davanti alle telecamere ha detto: "Ho scelto Ancora, Ancora, Ancora perché con questa coreografia ho convinto i tre professori ad accedere al serale di Amici 24, anche se mi metteva prima in imbarazzo spero di averlo vinto!".

"È stata la prima coreografia i cui sono riuscito a canalizzare le mie emozioni", ha invece detto il terzo ballerino in gara, Daniele. Che poi ha anche aggiunto: "È la coreografia svolta per la sfida immediata di Emanuel Lo, e io ho lavorato sulla mie emotività, e voglio rifarla per questo". A seguire, Francesca ha dichiarato: "Ho scelto questa coreografia perché sento mi dia la possibilità di dimostrare la mia femminilità e mi ricorda il processo di lavoro di questa coreografia ed è stato un bel lavoro".

Infine gli ultimi due allievi in gara, Francesco e Rebecca. Il primo ha spiegato così la scelta: "La coreografia si chiama Ritroverai ed è quella che mi ha dato la possibilità di iniziare il percorso ad Amici 24, mi ha dato delle belle vibes". Mentre la seconda ha concluso: "Ho scelto questa coreografia perché mi fa sentire vicino alla mamma che era con me quando l’ho esibita per il casting, e vicina alla mia insegnate che l’ha ideata".

Le reazioni social al televoto di Amici

Al termine delle esibizioni dei ragazzi, come sempre, il canale social di Amici ha caricato un video sull’apertura del televoto. E in men che non si dica si sono scatenati commenti entusiasti dei fan. Tantissime le preferenze espresse, tra cui spicca una predilezione per due allievi in particolare: Daniele e Chiara. "Votato Francesco, Chiara, Daniele, per me i migliori", ha scritto un utente di Instagram. E un’altra ha aggiunto "Ovviamente ho votato Daniele". C’è anche chi si è dimostrato titubante, sostenendo che tutti gli allievi, a questo punto, sono molto talentuosi: "C’è l’imbarazzo della scelta, non so chi votaree sono tutti meravigliosi".

E infine qualche hater ha voluto lanciare la solita frecciatina. Stavolta contro Alessia. "Tutti tranne alessia, quell’ invidiosetta deve sgonfiare un po’ il suo ego smisurato". Quale che sia il responso dei social, comunque, conterà soltanto il televoto del pubblico da casa. E domani scopriremo il vincitore, o la vincitrice, di questa sfida speciale ad Amici 24.

Guida TV

