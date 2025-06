Amici, Sarah Toscano diventa attrice con Serena Rossi: sarà protagonista in un film attesissimo Dal trionfo ad Amici al grande schermo: l'inizio della carriera d'attrice per Sarah Toscano, protagonista del remake italiano del film La Famiglia Bélier.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

a href="https://www.libero.it/magazine/personaggi/sarah-toscano-122938">Sarah Toscano entra nel mondo del cinema. Dopo aver vinto Amici 2023 e partecipato al Festival di Sanremo 2025 con il brano Amarcord, l’artista debutta come attrice nel film Te lo leggo negli occhi, diretto da Luca Ribuoli. Il regista, noto per Speravo de morì prima e Call my agent, ha scelto Toscano per il ruolo da protagonista del remake italiano di La Famiglia Bélier.

Amici, Sarah Toscano e il nuovo film da protagonista: Te lo leggo negli occhi

Sarah interpreta una ragazza udente cresciuta in una famiglia composta da genitori e fratello sordi. Quando scopre di avere un talento naturale per il canto, viene spinta dalla sua insegnante a provare l’ingresso in un coro prestigioso a Roma. Ma il suo sogno entra in conflitto con la realtà quotidiana: la sua famiglia si affida a lei per comunicare con il mondo esterno. Il film racconta questo equilibrio difficile tra ambizioni personali e senso del dovere. Sullo sfondo, la musica gioca un ruolo centrale, accompagnando il percorso della protagonista.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ruolo di Serena Rossi, le riprese a Torino e il progetto originale

Nel ruolo della madre c’è Serena Rossi, attrice molto amata dal pubblico, in particolare da quello delle fiction Rai, grazie a tanti progetti che negli anni l’anno vista impegnata per l’emittente, come Mina Settembre. Il suo coinvolgimento aggiunge ulteriore risonanza ad un progetto come questo, che fa del tema della disabilità il suo punto cardine.

Il film è prodotto con il sostegno del Piemonte Film TV Fund. Le riprese si svolgono a Torino, città che continua a diventare un punto di riferimento per il cinema italiano. L’ambientazione è stata scelta per valorizzare il territorio e offrire un contesto visivo coerente con la storia. Alcune scene sono girate tra il centro storico e la collina torinese.

La versione originale francese del film ha avuto grande successo e ha lanciato l’attrice Louane Emera. L’adattamento italiano segue lo stesso impianto narrativo, ma con elementi pensati per il pubblico italiano. Sarah Toscano, al suo primo ruolo da attrice, porta sullo schermo una protagonista giovane, divisa tra responsabilità familiari e passione per la musica. L’uscita del film non è ancora stata ufficializzata, ma non dovrebbe mancare molto. Intanto la curiosità del pubblico cresce, anche per la presenza nel cast di due volti molto amati e per il tema che il film affronta senza retorica. Non ci resta che attendere ancora un po’ per avere ulteriori anticipazioni, magari proprio dalle due protagoniste della pellicola.

Potrebbe interessarti anche