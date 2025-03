Amici 24, Dandy parla per la prima volta dopo il suo ritiro e rivela se tornerà l'anno prossimo: "Non mi do pace" L’ex allievo parla dell’infortunio che lo ha costretto a lasciare il programma e svela il suo desiderio per il futuro.

A pochi giorni dall’inizio del Serale di Amici, il ballerino Dandy Cipriano ha dovuto dire addio alla scuola a causa di un infortunio. Una notizia che ha scosso non solo lui, ma anche i suoi compagni di avventura e i tantissimi fan che lo hanno sostenuto nel suo percorso. Adesso, a distanza di qualche settimana, Dandy ha raccontato le sue emozioni e ha svelato se accetterebbe un’eventuale proposta di ritorno nella prossima edizione.

Amici: l’infortunio e il sogno interrotto di Dandy

"È come se in quel momento mi fosse crollato il mondo addosso", ha raccontato Dandy, spiegando di non aver subito realizzato la gravità della situazione. Il ballerino, entrato a novembre nel talent dopo aver vinto la sfida contro Rebecca, aveva conquistato la maglia del Serale e si preparava a vivere la fase più intensa della competizione. "Anche se la salute viene prima di tutto, non riesco a darmi pace. È un punto fisso nella mia mente", ha confessato, facendo trasparire tutta la sua amarezza per aver dovuto interrompere il percorso senza nemmeno esibirsi sul palco più prestigioso del programma.

Amici 24: Dandy e il rapporto con la danza e la famiglia

La passione per la danza è sempre stata il motore della vita di Dandy, ma il suo percorso non è stato privo di ostacoli. "Non ho mai ricevuto molto supporto da parte dei miei genitori quando ho iniziato a ballare. Mi dicevano che era tempo perso, che non mi avrebbe portato a nulla", ha rivelato. Tuttavia, grazie a Amici, qualcosa è cambiato: "Forse c’era bisogno di un programma come questo per far capire loro quanto realmente tenessi alla mia passione". Dopo la sua uscita, il ballerino ha sentito un grande affetto da parte della famiglia: "Hanno riconosciuto di non avermi sempre sostenuto come avrei voluto, ma ora sono fieri di me".

Il desiderio di tornare

Il suo addio forzato ha inevitabilmente fatto nascere una domanda: tornerà l’anno prossimo? La risposta di Dandy è chiara: "Sì, accetterei. Non posso accantonare questa esperienza così". Il ballerino ha preso come esempio Andreas Muller e Mattia Zenzola, che dopo un infortunio hanno avuto una seconda possibilità e sono riusciti a vincere il programma. "Voglio una rivincita. Amici era un’opportunità importante per me e non voglio chiudere questo capitolo in questo modo".

Il futuro tra recupero e nuovi progetti

Nei prossimi mesi, la sua priorità sarà quella di recuperare al meglio per tornare a ballare il prima possibile. "Prima di Amici ero anche un coreografo e voglio continuare a lavorare su questo aspetto", ha spiegato. Inoltre, ha ammesso che seguire il Serale da casa non è facile: "Quando vedo le puntate mi fa un effetto strano non essere lì. Dopo tutto questo tempo, ancora non ho realizzato del tutto di esserci stato".

Nonostante l’amarezza per l’uscita anticipata, Dandy non perde la determinazione: la sua storia potrebbe non essere ancora finita e chissà, magari il prossimo anno avrà davvero l’opportunità di riscattarsi sul palco di Amici.

