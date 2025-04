Chiamamifaro dopo l'uscita da Amici: "I mesi più assurdi della mia vita" Angelica Gori uscita nella quarta puntata del serale del talent show di Canale 5 condivide per la prima volta le sue emozioni con fan e follower

Per molti è stata una sorpresa. L’ eliminazione di Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, nella puntata del serale di Amici di sabato 12 aprile dopo il ballottaggio finale con Senza Cri, ha fatto molto discutere.

La giovane cantante, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, può contare infatti già su una nutrita schiera di fan che non hanno gradito la sua uscita dal talent di Maria De Filippi.

Chiamamifaro invece, nelle sue prime parole dopo l’eliminazione fa trasparire solo gratitudine per la bella avventura che ha avuto la possibilità di vivere. Poche ore dopo la conclusione del suo percorso nello storico talent di Canale 5 infatti, Chiamamifaro è tornata sui social e ha raccontato le sue emozioni in un lungo post sul suo profilo Instagram:

"Si sono conclusi i sei mesi più assurdi della mia vita e faccio fatica a trovare le parole giuste per raccontarveli. Ho sempre lasciato che la musica parlasse per me, perché era l’unica cosa che mi ha sempre fatto sentire giusta, libera", ha scritto Angelica. "Dentro alla scuola di Amici ho imparato a far parlare anche Angelica e ho scoperto che non era poi così male. Mi sono sentita giusta, poi sbagliata, poi grande, poi piccola, amata e odiata, malinconica, felicissima, capita. Oggi mi guardo indietro e ho la certezza di essermi raccontata in maniera sincera, autentica, gentile".

Poi racconta come il percorso ad Amici l’abbia aiutata a superare tante insicurezze: "Come avrete capito sono una persona riservata, che però ha provato a farvi entrare nella sua testolina. Spero di esserci riuscita. Ho lasciato un pezzettino di cuore in ogni esibizione che ho fatto, in ogni canzone che ho scritto".

Non può mancare un pensiero per i giovani talenti con cui ha condiviso tutti questi mesi. Chiamamifaro, entrata nella scuola a settembre, ha trovato modo di essere subito ben voluta dai suoi colleghi e il destino ha voluto che la sua eliminazione avvenisse dopo lo scontro con una delle persone con cui aveva legato di più, ovvero Senza Cri. Rientrate in Casetta, in attesa del verdetto, le due ragazze infatti si sono fatte forza a vicenda ma entrambe hanno pianto anche per il dispiacere di questo scontro tra amiche.

Scrive ancora Chiamamifaro su Instagram: "Ho lasciato un pezzettino di cuore ad ognuno dei miei compagni di viaggio, coinquilini e soprattutto amici che ringrazierò sempre. Esco di qua ancora più certa di chi sono e di chi sarò, della musica che faccio e di quella che farò".

Poi, i ringraziamenti allo staff e uno speciale a Maria De Filippi: "Grazie Maria, perché da te mi sono sentita capita dal primo giorno che sono entrata nella scuola".

Infine un doveroso pensiero ai fan che l’hanno molto sostenuta: "Grazie anche ad ognuno di voi che ha avuto una parola buona per me. Grazie a chi c’era prima e a chi si è aggiunto strada facendo. Non vedo l’ora di vedervi tutti sottopalco quest’estate a far la cosa che più amo fare al mondo".

