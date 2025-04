Amici 24, drammi prima del serale: Alessia crolla in lacrime e gli allievi stroncano Luk3 Nel daytime la ballerina ha raccontato la sua storia in una lettera e non ha potuto trattenere il pianto mentre Luk3 non è stato giudicato positivamente.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

Manca poco alla terza puntata del Serale di Amici 24 in programma domani, sabato 5 aprile, alle 21:30 su Canale 5. Gli allievi hanno avuto modo di preparare le coreografie e le canzoni che porteranno alle sfide, inoltre hanno avuto modo di raccontarsi così come ha fatto Alessia. La ragazza ha scritto una lettera che aveva come tema le sue paure e insicurezze e mentre raccontava la sua storia non ha potuto far altro che commuoversi.

Amici 24, l a lettera sulle paure e insicurezze di Alessia

La ballerina si è raccontata affermando che parlare di se stessa è un ossimoro. Infatti ha scritto: "Sono semplice ma complessa. Spesso rido di me stessa pensando a quanto sono goffa e cado dalle nuvole. Sono la peggiore distruttrice di me stessa, la mia testa è il mio potere ma anche la mia distruzione, sono costantemente negativa". Ha poi parlato del suo periodo difficile quando, per un attimo, aveva messo in pausa la danza: è stato un momento da dimenticare. "Ero quella debole – ha detto Alessia –. C’è stato un periodo della mia vita in cui sono stata sola, lontana da casa, in una camera al quinto piano con un fornello mobile sulla scrivania, mi lavavo i vestiti nel lavandino, li mettevo ad asciugare nella doccia. Era un periodo di stop dalla danza. Ho raggiunto i miei traguardi perché la determinazione mi ha dato consapevolezza, non per talento".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inoltre la ballerina ha spiegato di non essersi sentita bella perché si vedeva grassa e ha avuto problemi con l’accettazione del suo corpo. Ne aveva già parlato quando aveva ricevuto delle critiche sui social e ora è tornata sulla questione nella lettera. Ma alla fine di questo lungo sfogo ha detto: "Non è facile accettarsi e volersi bene, trovare un equilibrio è difficile. Sono chi cerco di essere, il mio corpo è la mia macchina, la mia danza è solo mia anche grazie alla mia fisicità. Sto imparando ad amarmi".

Luk3 riceve zero palline dai suoi compagni

Intanto nel daytime di oggi è andato in scena Luk3 che ha aperto il suo barattolo e non ha trovato nessuna pallina. I suoi compagni quindi non gli hanno dato nemmeno una preferenza. Maria De Filippi gli ha chiesto se ci fosse rimasto male. Lui, di tutta risposta, ha detto che la cosa gli dava la carica. "Penso che in questo momento sia giusto così – ha affermato – ma penso che la corsa è lunga e penso di poter dimostrare tanto".

Potrebbe interessarti anche