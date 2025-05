Amadeus (rinato ad Amici) ora si riprende il Nove: “Like a Star stupirà”, i retroscena del nuovo show Il giudice del talent di Maria De Filippi si prepara a tornare su Nove e debuttare alla conduzione di un nuovo show a partire dal prossimo 14 maggio

Amadeus ci riprova. A più di anno dall’annuncio del suo addio alla Rai, infatti, il conduttore ed ex direttore artistico di Sanremo si prepara a debuttare al timone di un nuovo show nella sua ‘nuova casa’ di Discovery, sul canale Nove. Archiviata la tutt’altro che esaltante avventura alla guida di Chissà chi è e il buon ritorno de La Corrida, Amadeus chiuderà la sua esperienza come giudice di Amici per rimettersi in gioco alla conduzione di Like a Star. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Il conduttore si è detto molto fiducioso, a partire dal cast e dalla formula del programma. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Amadeus e l’avventura ad Amici di Maria De Filippi

Archiviate le voci di un possibile addio precoce a Nove e i rumor di una presunta offerta per sbarcare in pianta stabile a Mediaset, Amadeus concluderà la sua esperienza da giudice di Amici 24 il prossimo 18 maggio (la data della finale è stata spostata) e saluterà Maria De Filippi e Canale 5. "Lo avrei fatto solo per Amici. Devo ringraziare Maria De Filippi per avermi fatto vivere questa esperienza in mezzo a tanti giovani, e Mediaset per avermi ospitato" ha spiegato il conduttore ravennate nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando anche un retroscena: "Ad Amici cerco di sfruttare l’esperienza fatta come direttore artistico del Festival di Sanremo, ma ho sempre trovato difficile scegliere. Là magari si proponevano 400 tra Big e più di mille tra i giovani: era dura dire dei ‘no’. Ad Amici è uguale: tutti i ragazzi danno il massimo, per cui sento di avere una grande responsabilità".

L’esordio di Like a Star su Nove: come funziona il nuovo show

Dopo l’avventura al tavolo della giuria di Amici al fianco di Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, Amadeus tornerà su Nove e debutterà al timone di Like a Star il prossimo 14 maggio. "Ho visto la versione inglese e mi sono entusiasmato" ha raccontato ‘Ama’, spiegando anche il format del nuovo show: "I concorrenti si esibiscono in gruppi di tre e ogni squadra interpreta una canzone del cantante preferito". La sfida a tema musicale metterà in palcio anche un montepremi: "Sia chiaro, non sono imitatori ma persone per cui la musica (a cominciare da quella degli artisti di cui sono fan) ha un ruolo importante nella vita. In ogni puntata si sfidano sei squadre e alla fine i tre componenti di quella vincente duelleranno tra di loro per decidere chi va in finale, dove c’è un premio di 50 mila euro". Nella giuria ci saranno tre volti noti della musica italiana: "Potranno votare il pubblico e la giuria formata da Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale".

