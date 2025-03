"Amadeus, tempi duri con Giovanna Civitillo": l'indiscrezione sulla 'accesa discussione' Il magazine ‘Oggi’ pubblica uno scatta di una presunta lite tra Amadeus e sua moglie: ecco cosa è successo.

Ci sarebbe aria di maretta in una delle coppie più gettonate del mondo dello spettacolo italiano. Si tratta di Amadeus e Giovanna Civitillo, marito e moglie dal 2009 (e in coppia dal 2003) nonché tra i personaggi vip più apprezzati dal pubblico televisivo. A quanto pare, il volto principe del canale Nove e la showgirl napoletana, attualmente impegnata su Rai 1 come ospite fissa di ‘È sempre mezzogiorno’, sarebbero stati pizzicati a litigare in pubblico. Niente di grave, si spera, ma quanto basta a spingere il magazine ‘Oggi’ a pubblicare nel numero di questa settimana un servizio dedicato a una (presunta) "accesa discussione" andata in scena in un parco di Milano. Ecco cosa è successo.

Amadeus e Giovanna Civitillo, screzio in pubblico? La foto di Oggi

Milano, quartiere CityLife. Il parchetto della zona più cool della citta meneghina sarebbe stato il teatro di uno screzio avvenuto tra Amadeus e suo moglie Giovanna. Lei, amatissima dal pubblico per il carattere solare che l’ha fatta diventare una delle beniamine di ‘E’ sempre mezzogiorno’, è ritratta dalla scatto pubblicato da ‘Oggi’ con una espressione insolitamente accigliata e intenta – sembrerebbe – in una discussione col marito, invece immortalato di spalle. Nel titolo sulla copertina del magazine si legge: "Amadeus, sono tempi duri: oltre ai deludenti ascolti in tv c’è aria di bufera con Giovanna". Una interpretazione ovviamente tutta da verificare, perché dall’immagine pubblicata non si può capire se si sia trattato di una accesa discussione – come scrive la rivista – o di una semplice baruffa tra innamorati.

Amadeus, la svolta tra Nove e Amici

Quel che è vero è che Amadeus viene da un periodo televisivo non molto esaltante. Il trasloco dalla Rai al Nove avvenuto la scorsa estate finora non ha premiato il conduttore ravennate, che è passato dagli ascolti monstre di Sanremo e Affari Tuoi a quelli abbastanza deludenti di Chissà chi è, il game show in access prime time che ha chiuso anzitempo i battenti proprio per non aver intercettato i favori del grande pubblico. E’ andata molto meglio con ‘La Corrida’, l’iconico format (da molti considerato il capostipite dei talent show) reso famoso da Corrado negli anni ’70 e ’80 e quest’anno rilanciato in grande stile da Amadeus con buoni risultati sul nono canale. Per ‘Ama’, però, è in arrivo una nuova svolta televisiva. Stando agli ultimi rumors, infatti, sarebbe in arrivo sul Nove uno show musicale (forse in partenza a metà primavera sul Nove, mentre è ormai definito il suo trasloco temporaneo su Canale 5 dove da sabato 22 marzo sarà uno dei giudici del Serale di Amici di Maria De Filippi. Dopo un primo semestre della stagione in ombra, insomma, Amadeus sta costruendo il suo rilancio, e c’è da scommettere che al suo fianco a sostenerlo ci sarà come sempre sua moglie Giovanna Civitillo. Al netto delle litigate che, si sa, tra innamorati possono capitare.

