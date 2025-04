Amici 24, Lorella Cuccarini spietata con SenzaCri: il pronostico sull’eliminazione, la cantante crolla La maestra di canto ha redarguito la sua allieva dicendole di darsi una svegliata altrimenti rischia di essere eliminata presto dal talent di Canale 5.

"Rischiamo di fare la prossima puntata e basta", con queste parole Lorella Cuccarini ha avvertito SenzaCri riguardo al suo atteggiamento nel Serale. Dal daytime di oggi, venerdì 18 aprile, di Amici 24 infatti si è visto come l’insegnante di canto abbia convocato nella sua saletta l’allieva per redarguirla sul suo comportamento definito anche "da bambina" rispetto a certe critiche che le sono state mosse. La cantante, secondo le anticipazioni della puntata di domani sera, sarebbe proprio tra le possibili eliminate in ballottaggio con Trigno.

Amici 24, Lorella Cuccarini severa con SenzaCri: le sue parole

La maestra di canto ha fatto notare alla sua allieva che la sua emotività rischia di portarla via dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Infatti le ha detto: "Rischiamo di fare la prossima puntata e basta. L’emotività la devi veicolare nel modo giusto. Se la metti solo nel non saper gestire le cose di ordinaria amministrazione, come una critica o un ballottaggio, sai quali sono le regole". Inoltre ha proseguito parlando del crollo emotivo di SenzaCri in questi termini: "Non puoi avere l’atteggiamento di una bambina. Il tuo crollo emotivo mi ha veramente preoccupata, vorrei capire se c’è ancora qualcosa che posso fare per te. Penso che tu abbia le capacità di affrontare tutto questo, ma non ti ritrovo più, ti sento trattenuta e mai libera fino in fondo".

La giovane cantante ha risposto a Lorella Cuccarini dicendo di aver toccato il fondo e ha aggiunto: "Sono arrabbiata, ma la rabbia mi aiuta e sto affrontando diversamente questi giorni. Sono triste e delusa da me, non vorrei che le mie fragilità mi escludessero dal gioco. Il mio più grande limite nella vita è la mia testa. Non voglio andare via e te lo dimostrerò". Cuccarini ha poi allentato il tiro e le ha dato un prezioso consiglio: "Il nemico di te stessa sei tu? Basta allora, fermati. Ci credo ancora in te, dobbiamo darci una svegliata".

La puntata finale del talent di Canale 5

La finale che decreterà il vincitore di quest’anno di Amici di Maria De Filippi era prevista per sabato 17 maggio. Tuttavia, visto che nella stessa data è prevista un’altra finale attesissima dal pubblico, quella dell’Eurovision Song Contest 2025, Mediaset, saggiamente ha deciso di posticiparlo di un giorno. L’ultimo appuntamento con la scuola più ambita e amata del piccolo schermo andrà in onda domenica 18 maggio così da escludere uno scontro con il programma musicale in onda sulle reti Rai.

