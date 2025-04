Amici 24, Senza Cri rompe il silenzio sul flirt e i baci con Antonia: “Non mostrati per scelta nostra” La giovane cantante recentemente eliminata dal talent show di Maria De Filippi ha messo in chiaro le cose: “Nessuna censura della produzione”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Senza Cri dice (finalmente) la sua. La cantante eliminata nell’ultima puntata del Serale di Amici 24 ha infatti rotto il silenzio sui social e commentato i recenti rumor sul flirt con Antonia. La giovane – Cristiana Carella all’anagrafe – voluto chiarire come non ci sia stata alcuna "censura" da parte del talent show di Maria De Filippi su baci ed effusioni tra le due, confermando di fatto la love story. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Amici 24: l’amore tra Senza Cri e Antonia e la speranza dei fan

La puntata del Serale di Amici 24 andata in onda lo scorso sabato ha sancito l’eliminazione di Francesca e Senza Cri. Quest’ultima non solo ha lasciato Lorella Cuccarini senza più allieve per la fase finale del talent show di Maria De Filippi (che ha deciso di passare a due sole squadre), ma ha anche lasciato un grande dubbio tra gli appassionati del programma e del gossip. Ultimamente, infatti, la cantante era stata avvicinata ad Antonia; in tanti tra il pubblico avevano parlato di "baci" ed effusioni tra le due in studio durante le pause pubblicitarie e al termine delle riprese. Né nel daytime né nel Serale di Amici, tuttavia, è mai trapelato qualcosa, tanto che molti fandom avevano accusato Mediaset di avere "censurato" la relazione tagliando appositamente questi momenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Senza Cri, le sue parole sul flirt con Antonia e la ‘censura’ Mediaset

Sulla questione, tuttavia – come detto – è intervenuta la diretta interessata. Dopo essere stata eliminata e costretta a lasciare la scuola di Amici, infatti, Senza Cri ha finalmente rotto il silenzio sui social e ha parlato proprio della love story con Antonia. "Ciao ragazzi, stanno uscendo news non vere che insinuano che la produzione abbia censurato informazioni" ha messo subito in chiaro la cantante brindisina, che ha spiegato come il team di Maria De Filippi non abbia mai tagliato niente: "La produzione di Amici non ha mai censurato nulla, tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra". I tanto chiacchierati baci tra Senza Cri e Antonia, dunque, non sarebbero stati mostrati per volontà delle due. Come raccontato da Senza Cri, l’intento era quello di mettere in secondo piano il gossip e farsi conoscere solo attraverso la propria arte: "Ero ad Amici per far conoscere la mia musica e voglio continuare a farlo anche fuori. Grazie per la comprensione".

Potrebbe interessarti anche