Amici 24: Francesca Bosco e Senza Cri fuori, le prime parole: "Ho superato l'orgoglio", "So di aver titubato" Le due concorrenti eliminate nella quarta puntata del serale del talent show di Maria De Filippi parlano per la prima volta della loro esperienza

Puntata difficilissima quella di sabato 19 aprile per i ragazzi che stanno partecipando al talent di Maria De Filippi, Amici.

Nel quarto appuntamento del serale, andato in onda, come sempre in prima serata su Canale 5, ben due talenti hanno dovuto lasciare la scuola. La prima a dover abbandonare il sogno di arrivare in finale è stata Francesca Bosco, la ballerina del team di Deborah Lettieri e Anna Pettinelli che ha perso il ballottaggio con il compagno di squadra Trigno proprio nella sera in cui aveva forse fatto vedere le cose migliori finora. Si può certamente dire che Francesca è uscita a testa alta e infatti, fuori dalla scuola, la attendono già due importanti esperienze lavorative con due prestigiose compagnie, una in Italia e una all’estero. E fuori, siamo certi, che ritroverà anche Jacopo Sol che ieri, al momento della sua eliminazione, davanti a tutti, le ha fatto una sorta di dichiarazione d’amore.

Amici 24, le prime parole di Francesca Bosco dopo l’eliminazione

"Non sono delusa, sono piena di gratitudine nei confronti di tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso", ha detto Francesca Bosco, subito dopo l’eliminazione a Wittytv. "Quando sono entrata ero una persona diversa, non credo ci sia un altro posto al mondo che ti fa scoprire tante cose di te, mentre ti permette di vivere la tua passione. Umanamente mi sento tanto cresciuta, non avrei mai creduto possibile convivere con più di una persona oltre me, e invece ogni persona che è passata in casetta è stata importante, io sono una persona molto orgogliosa, qui ho imparato anche l’arte del confronto e delle parole, ho imparato ad aprirmi e anche a piangere: sono cambiata". Poi, una promessa a se stessa: "Continuerò a lavorare tantissimo per il mio sogno, che già conoscevo ma qui ho conosciuto di più."

A fine puntata, anche lei in ballottaggio con Trigno, viene eliminata anche Senza Cri. La cantante aveva passato una settimana agitata, anche confrontandosi con la sua prof Lorella Cuccarini, che ha cercato in ogni modo di spronarla, ma ha anche pestato duro sulla lacrima facile della ragazza, anche ieri, forse non nel momento giusto, appena prima della sua esibizione.

Amici: Senza Cri, le prime parole dopo l’eliminazione

Finalmente, dopo l’eliminazione la vediamo ridere, mentre racconta: "Sono contenta di aver sentito quello che ho cantato stasera, e spero che sia arrivato al pubblico. Sicuramente non mollo, sicuramente continuerò e sono grata a questa esperienza. Ho fatto un percorso che non avrei mai immaginato qui dentro: umano, oltre che artistico, di crescita e di approccio mio alla vita. Ho smesso di nascondermi, mi dispiace perché so che invece durante il Serale ho un po’ titubato, ma questo vuol dire che il prossimo palco lo affronterò in modo molto diverso, senza paura."

Poi aggiunge: "Questo posto ti cambia: non pensavo di poter convivere con tanti ragazzi in una casa, gestire l’emotività di tutti oltre che la mia, accettare così tante sfide e cambiamenti. Sentire le persone urlare il mio nome mi ha cambiato. Amici mi ha insegnato la fiducia, la pazienza e a godermi un po’ di tutte le cose che faccio, e quindi ho imparato qui a dare amore. Io voglio fare la mia musica, che non è convenzionale, è diversa. E voglio che tutti possano attingere a questa diversità per sentirsi a posto, come oggi mi sento a posto io".

