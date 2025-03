Amici 24, esplode la rivalità Lettieri-Celentano: clamorosa sfida doppia e scintille Nel daytime di oggi, mercoledì 19 marzo 2025, sono state svelate le prime anticipazioni del Serale di sabato. Sempre più probabile un confronto tra Alessia e Raffaella.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Manca pochissimo alla registrazione del primo Serale di Amici. Nel frattempo, nel daytime di oggi due insegnanti sembrano aver scoperto le carte, spingendo le allieve Alessia e Raffaella a un confronto decisivo. È stata Deborah Lettieri, per prima, a proporre un guanto di sfida per mettere in risalto le qualità ‘espressive’ di Alessia. Mentre la Celentano ha risposto per le rime, con la proposta di una prova super-tecnica. E intanto sale l’attesa per la prima puntata del Serale, che verrà registrata in studio domani, giovedì 20 marzo. Ecco in dettaglio che cosa è successo.

Amici 24, guanto di sfida tra Alessia e Raffaella (in vista del Serale)

Il daytime di quest’anno è agli sgoccioli. Ormai gli allievi di Amici hanno la testa sul Serale, in onda per la prima volta sabato prossimo. Ma nella giornata di oggi, due professoresse hanno dimostrato di avere ancora un paio di ‘cartucce’ interessanti da sparare. Ha iniziato Deborah Lettieri, proponendo un guanto di sfida tra la sua allieva, Alessia, e la ballerina del team Zerbi-Celentano, Raffaella. L’offerta della Lettieri è stato un passo a due di latinoamericano, con poca tecnica ma incentrato sull’espressività e sull’interpretazione. Una scelta che secondo la maestra dovrebbe mettere in risalto le qualità di Alessia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A seguire, però, Maria De Filippi ha chiesto a Raffaella di andare a prendere una busta con dentro una lettera da parte della Celentano. Ecco quindi la contromossa di Alessandra: la proposta di un secondo guanto di sfida, sempre tra le due ballerine, ma stavolta giocato tutto su un assolo tecnico. La Celentano ha infatti chiesto alle due allieve di preparare un samba, piuttosto difficile e con parecchi elementi specifici dello stile latinoamericano. Scelta che in teoria dovrebbe favorire Raffaella.

Le parole di Alessia prima della sfida

Una volta venuta a conoscenza della sfida proposta, Alessia ha voluto esprimere il suo pensiero, apparendo piuttosto rilassata e sicura di sé. "Credo di essere reale, molto vera quando ballo", ha detto l’allieva, "anzi delle volte faccio proprio fatica ad essere costruita, cioè in certi momenti potrei esserlo anche di più. Per quanto riguarda la passione, non penso di non averla, o meglio, io ho sempre detto che, anche rispetto alla femminilità, ne ho una tutta mia. Che probabilmente sarà diversa da quella di Raffaella, però c’è…io avevo sto problema del contatto con le altre persone…però adesso va molto meglio, arrivo comunque con un background migliore".

Le prime anticipazioni sul Serale di Amici

In attesa della prima registrazione del Serale, sappiamo dunque che un doppio guanto di sfida metterà a confronto le due ballerine Alessia e Raffaella. Sul resto non esistono certezze, anche se è noto che il meccanismo del prime time di Amici prevede un’esclusione diretta dopo la prima manche, e un’altra esclusione dopo un ballottaggio tra i due talenti che la giuria non ha salvato al termine della seconda e della terza manche.

Avremo quindi due eliminati già nella puntata di sabato, mentre resta il mistero sulla reale composizione della commissione esterna: i tre giudici dovrebbero essere Amadeus, Cristiano Malgioglio e uno tra Fedez ed Eleonora Abbagnato. Attendiamo conferme.

Potrebbe interessarti anche