Amici 24, daytime di confessioni e lacrime. E scoppia la polemica su un ex vincitore Durante il daytime odierno del talent è stata presentata la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: non sono mancate le emozioni e le lacrime.

Nel corso del daytime di oggi – martedì 18 marzo – di Amici 24 è stata presentata la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Gli allievi hanno vissuto un’emozione unica nel rivedere il loro percorso dall’inizio fino alla conquista della maglia dorata.

La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: grandi emozioni

"Siamo i più fighi della tele", così hanno esordito Antonia, Jacopo Sol, Vybes, Chiara, Daniele, Alessia Pecchia, Chiamamifaro ovvero i ragazzi che formano la squadra più numerosa di Amici di Maria De Filippi. Gli allievi di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno potuto così vedere quanta strada hanno fatto dal primo giorno del talent fino alla maglia dorata. Adesso potranno insieme agli altri ragazzi del programma di Canale 5 partecipare alla fase Serale che andrà in onda a partire da sabato 22 marzo 2025. La ballerina Alessia Pecchia ha guardato il video sul suo percorso e ha detto: "È stata lunga, ci ho provato veramente per tanti anni fino a questo anno in cui poi ho pensato che forse questa non era poi la mia strada, nel senso che fuori mi succedevano delle cose belle. Mi sono detta, magari la mia vita va in un’altra direzione. Io non ho smesso mai di crederci e sto qua". Anche Antonia ha visto il suo filmato e non è riuscita a trattenere le lacrime: "È troppo bello vedermi prima, mi ricordo tutte le emozioni che provavo. Ogni volta che penso a me prima, ci credo".

Dennis Fantina assente nel video di Amici

In attesa di registrare la prima puntata del Serale di Amici ai ragazzi è stato mostrato un video in cui appaiono tutti i vincitori del talent di Maria De Filippi. Si è partiti da Giulia Ottonello (vincitrice della seconda edizione) fino ad arrivare a Sarah Toscano che ha trionfato l’anno scorso per poi approdare sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2025. Agli occhi attenti dei fan del programma però non è scappato l’errore commesso in fase di montaggio, mancava il vincitore della prima edizione di Amici ovvero Dennis Fantina, quando ancora il programma, nel 2001, si chiamava Saranno Famosi.

Durante la prima puntata del Serale, secondo le indiscrezioni, ci saranno già due eliminazioni. Cresce l’attesa degli appassionati della trasmissione di Canale 5 e i ragazzi non vedono l’ora di mettere in mostra ancora di più tutto il loro talento durante la fase più emozionante del programma, il Serale a cui sono arrivati con tanta fatica e dedizione.

