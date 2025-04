Amici, Luk3 ringrazia tutti (tranne Alessia): le prime parole dopo l'eliminazione Le prime parole social del quarto eliminato del serale di Amici 24 sui social fanno discutere per una clamorosa dimenticanza: cosa ha scritto Luk3

Lo abbiamo lasciato ieri sera a piangere calde lacrime, dopo l’annuncio di Maria De Filippi. Luk3, il più giovane dei cantanti dell’edizione 2025 del talent Amici è stato infatti il quarto concorrente a dover lasciare la scuola, al termine della terza puntata del serale di Amici 24. Un esito che il giovane cantante ha accolto piangendo per la delusione, per il dispiacere di dover interrompere il suo percorso e per quello di lasciare tanti amici e anche la ballerina Alessia, anche lei in lacrime, visto che tra i due giovani artisti durante il talent è nato un rapporto speciale.

A poche ore dalla messa in onda della terza puntata del serale di Amici 24 (registrata, ricordiamolo), Luk3 è tornato sui social e ha commentato per la prima volta oggi pomeriggio la sua eliminazione e il suo percorso nella storia di Maria De Filippi.

Amici, le parole di Luk3 dopo l’eliminazione: cosa ha detto

Il primo commento a caldo, come di consueto, Luk3 lo aveva rilasciato a Witty "E’ finita questa esperienza fatta di amici, di tante persone che lavorano per te e con te. Non penso di uscire a testa bassa, sono contento di come ho cantato, sicuramente questo posto mi ha fatto capire che voglio fare questo nella vita. Ho affrontato tante sfide ma mi è servito tutto, tutto".

Dopo la puntata, a scrivere le prime parole sui social relativamente all’eliminazione di Luk3 da Amici 24 è stata la sua prof, Lorella Cuccarini, che lo ha davvero difeso a spada tratta lungo tutto il percorso: "Caro Luca, è arrivato il momento di salutarci: sono stata molto felice di accompagnarti in questa lunga avventura." ha scritto su Instagram Lorella. "Abbiamo vissuto insieme tante difficoltà, ma tu hai dimostrato una maturità ed una determinazione uniche. Sei cresciuto tanto dall’inizio del programma, lavorando con serietà e passione. Sei giovanissimo e hai tutta la vita davanti per maturare ancora. Continua a lavorare sodo e resta come sei".

Parole molto affettuose a cui sono seguite nel pomeriggio di oggi le parole del diretto interessato. Sul suo profilo IG Luk3 ha scritto: "Sono felice perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita. Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce è tutto quello che voglio. Ne esco vincitore, non perché abbia una coppa tra le mani, ma perché porto con me un bagaglio enorme di esperienza che mi accompagnerà per sempre. La vittoria più grande è aver trovato me stesso e la mia musica lungo questo percorso".

E ha proseguito salutando i suoi (tanti) fan: "E il bello deve ancora venire. Non vedo l’ora di incontrarvi, di cantare insieme a voi le mie canzoni, di condividere ogni singola nota con chi ha creduto in me fin dal primo momento. Dirvi "grazie" sarebbe riduttivo: siete riusciti a non farmi sentire solo, nemmeno per un secondo. L’unico modo che ho per restituire tutto questo è continuare a regalarvi emozioni con i miei pezzi".

Luk3: Alessia già dimenticata?

Infine un pensiero a Maria De Filippi e alla sua prof Lorella Cuccarini e a tutta la squadra di Amici :"Grazie Maria, grazie Lorella e grazie infinite a tutta la produzione perché avete creduto in quel diciassettenne che sembrava provenire dal paese dei balocchi, avete portato quel ragazzino a scoprire tante cose di sé e a tirar fuori tutte quelle emozioni che spesso tendiamo a nascondere".

Per i fan che hanno seguito Luk3 all’interno della casa però in questo messaggio manca un pensiero a chi gli è stato più vicino, ovvero proprio Alessia che non viene nominata nel pur lungo messaggio social. Il giovane cantante ha già dimenticato la ballerina che ieri abbiamo visto piangere per lui?

