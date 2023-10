Amici 23, le anticipazioni: scontro tra i giudici e nuovo ingresso nella Scuola Il talent show di Maria De Filippi torna oggi, domenica 28 ottobre, su Canale 5. Ospiti Giorgia, Davide Dato, Bresh e Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari.

Nuovo appuntamento della domenica con Amici 23. Il talent show di Maria De Filippi torna oggi, domenica 29 ottobre, a partire dalle 14:00 su Canale 5. Tante le sorprese in arrivo in questa puntata, tra sospensioni, scontri fra insegnanti e un nuovo ingresso all’interno della scuola. Ospiti di giornata, Giorgia e Davide Dato, che saranno chiamati a giudicare le gare di canto e di ballo. E ci sarà anche spazio per l’esibizione speciale di Bresh e Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari, in studio per presentare il loro nuovo singolo "Nightmares". Ecco tutte le anticipazioni.

Amici 23, anticipazioni della puntata di oggi

La puntata di Amici di oggi, in onda dalle 14 su Canale 5, si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. In studio da Maria De Filippi arriveranno anche questa volta grandi ospiti. In primis Giorgia, che sarà chiamata a giudicare le gare di canto, e poi il ballerino Davide Dato, che invece esprimerà il suo giudizio sulle esibizioni di ballo. Ci sarà poi un’esibizione speciale dei cantanti Bresh e Riccardo Pinguini Tattici Nucleari, che presenteranno al pubblico di Mediaset e agli allievi della Scuola il loro nuovo singolo "Nightmares".

Le sfide di oggi, gli scontri e il nuovo ingresso (spoiler)

La prima grande sorpresa di oggi sarà l’ingresso nella Scuola di un nuovo alunno, Giovanni, ballerino di latino che si esibirà sulle note di "Despechà" con Francesca Tocca. Giovanni riceverà l’approvazione di Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli, aggiudicandosi così un posto tra i banchi del talent di Canale 5.

Un nuovo compito sarà poi affidato a Nicholas, che dovrà esibirsi in un passo a due con Georgie. La sua performance scatenerà però l’ennesimo scontro tra Raimondo Todaro e la Celentano, con quest’ultima che definirà "disastrosa" l’esibizione dell’allievo. E come sempre, anche in questa puntata si svolgeranno le consuete gare di canto e di ballo. Tra i cantanti si aggiudicherà il primo posto Mew, seguita da Sarah e Holden. Ultimo piazzamento invece per Ezio, la cui maglia verrà sospesa dalla professoressa Anna Pettinelli.

Nella gara di ballo si aggiudicherà la vittoria Marisol, seguita in classifica da Zumo e Gaia. Mentre Simone verrà relegato all’ultimo posto. Ci sarà anche spazio per una gara di ballo a tema tra Gaia, Dustin e Simone. Ognuno dei concorrenti dovrà esibirsi in una coreografia che racconti la propria vita, e in questo caso la vittoria andrà a Dustin. Infine, Mida andrà in sfida contro MonnaElisa e riuscirà a riprendersi la maglia.

Quando e dove vedere Amici 23 in tv e streaming

Amici 23 andrà in onda oggi, domenica 29 ottobre 2023, a partire dalle ore 14:00 su Canale 5. La puntata sarà inoltre disponibile alla visione live e on demand sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

