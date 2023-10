Amici, Luca Jurman e Valerio Scanu si alleano contro Rudy Zerbi: il colpo basso Vecchi litigi tornano a galla, portando i due ex volti del programma ad allearsi contro un loro nemico comune, che a loro dire rovinerebbe la credibilità di Amici

Aria di dramma e di polemiche intorno ad Amici, il programma di Maria De Filippi è stato attaccato indirettamente, passando per uno dei suoi volti più celebri e onnipresenti nelle varie edizioni: Rudy Zerbi. A detta di molti, si sarebbe creata una sorta di alleanza, tacita o premeditata non si sa, tra due ex volti del programma, che nonostante non avessero lo stesso ruolo, avrebbero entrambi in comune un’antipatia spropositata per il professore del talent. Entrambi questi personaggi sono diventati celebri al grande pubblico proprio grazie allo studio di Amici, ma ora hanno qualcosa da ridire a riguardo, tanto da lasciar credere al pubblico che non sia tutto oro quel che luccica. Sembra proprio che, ora che il loro percorso ha preso direzioni molto diverse rispetto ad Amici, i due ex volti del programma siano pronti a vuotare il sacco, nonostante in realtà non sia la prima volta che rischiano mettendosi contro il programma o qualcuno dei suoi protagonisti, ma vediamo cosa è successo.

L’attacco di Luca Jurman a Zerbi

A esacerbare gli animi è stato un messaggio di Jurman, attraverso cui, sui social, chiede al mondo della musica di ribellarsi contro l’uso dell’autotune ad Amici di Maria De Filippi. Da lì a prendersela con il suo acerrimo nemico Rudy Zerbi ovviamente il passo è stato breve. Tutto è cominciato da una lettera aperta da parte di Lorella Cuccarini alla produzione del programma per richiedere di far esibire i ragazzi in una prova di canto senza autotune: "Non sono affatto contraria all’utilizzo dell’autotune, anzi. In molti casi stilisticamente mi piace. Credo però che sia bene sfatare ogni ragionevole dubbio agli occhi del pubblico che ci segue". La proposta non è stata accolta da Zerbi e Pettinelli, che si sono rifiutati di farlo. Proprio qui si colloca il duro attacco di Jurman e Zerbi e al programma: "Zerbi sei una vergogna per la musica. Tutti lo sanno, ma tutti tacciono per paura. Lorella Cuccarini ha tentato di ricordare che l’intonazione è la base su cui si forma il canto. E fare una prova senza correzioni di computer è ciò che dovrebbe essere naturale, sarebbe servita a capire e lavorare sui limiti […]. Poi non lamentatevi se tutto diventerà una mer*a e se tutta l’arte diventerà finzione". Poi l’appello alla conduttrice: "Maria butta fuori la mer*a dalle tue trasmissioni, tu che puoi farlo. Se non viene premiata la meritocrazia è colpa vostra".

Anche Scanu su inserisce nella polemica

Al post si aggiunge subito anche l’ex allievo Valerio Scanu, che è stato presente nel programma proprio in una delle edizioni in cui era presente Jurman. Il cantante scrive infatti: "Condivido, sottoscrivo, firmo!!". Poi arriva il ringraziamento dell’ex professore: "Grazie Valerio per averlo condiviso", che riceve in risposta da Scanu un: "Parliamo la stessa lingua…". Scanu si era già in passato scagliato contro il programma, criticando il fatto che quando Morgan abbandonò nel 2017 nel bel mezzo di un serale, tutti presero le difese della De Filippi e del programma. Il cantante si lamentò dicendo: "Ma tutte queste leccate di c**o secondo voi, vi riserveranno un posto in paradiso? #JesuisMaria". Poi era arrivata la pronta risposta di Zerbi: "Questo rosicare da cantante fallito ha proprio rotto i co**ioni. Fatti una vita". E sembra che la guerra non sia finita.

