Amadeus, lo sgarbo alla Rai (e a Mara Venier): cosa farà con Maria De Filippi Il conduttore di Chissà chi è andrà ospite da Maria De Filippi per giudicare i cantanti del talent di Canale 5, punzecchiando così la sua vecchia azienda.

La pace, almeno apparente, fra Amadeus e la Rai sembra sempre più lontana soprattutto dopo che il conduttore sarà presente negli studi di Amici di Maria De Filippi proprio in contemporanea con la Domenica In di Mara Venier.

Amadeus da Maria De Filippi: il nuovo ruolo dell’ex conduttore Rai

Come nelle migliori storie d’amore finite male l’unico modo di punzecchiare l’ex è quello di farsi vedere con il suo storico rivale. Avrà forse pensato a questo Amadeus quando ha accettato di far parte, nelle vesti di giudice di canto, della prossima puntata di Amici di Maria De Filippi. Il talent andrà in onda domenica prossima alle 14 in contemporanea con Domenica In condotto da Mara Venier.

Un duro colpo per i vertici di viale Mazzini e per la stessa signora della domenica in Rai che si troveranno a dover fronteggiare nella guerra degli ascolti non solo Queen Mary ma anche Amadeus da sempre amatissimo dal pubblico.

Forte della sua pluriennale esperienza come direttore artistico del Festival di Sanremo il neo conduttore de la Nove sarà chiamato a giudicare i giovani talenti della scuola di Amici per il canto. Insieme a lui nelle vesti di giudice per il ballo ci sarà Virna Toppi, prima ballerina de La Scala di Milano. L’ospite della puntata sarà una delle ex allieve del talent di maggior successo ovvero Alessandra Amoroso.

La nuova avventura per il Nove

Il passaggio di Amadeus al Nove ha rappresentato uno dei cambiamenti più importanti della recente storia televisiva italiana. Dopo essere stato per anni uomo simbolo di viale Mazzini e considerato quasi un Re Mida in Rai, grazie al successo dei suoi Festival di Sanremo, le aspettative nella sua nuova casa sono state alte fin da subito.

Purtroppo, almeno per il momento, la sua conduzione d’esordio sul Nove con il game show preserale Chissà chi è non è riuscita ancora a infiammare il pubblico. Il format, pur essendo molto simile a quello ben collaudato in Rai con il titolo de I Soliti Ignoti, non ha scalfito l’avanzata dei pacchi di Affari Tuoi con Stefano De Martino.

In attesa di tempi migliori quindi sembra quasi che Amadeus voglia togliersi qualche soddisfazione andando a dare "fastidio" in casa Rai rendendo con la sua partecipazione ancora più forte un programma già di per sé competitivo com’è Amici di Maria De Filippi. Peccato che a farne le spese sarà molto probabilmente una sua vecchia amica quale Mara Venier costretta a correre ai ripari.

