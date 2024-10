Amadeus, la sua casa dorata tra i grattaceli milanesi: ecco dove vive con Giovanna Civitillo Il conduttore, sua moglie e loro figlio Josè vivono al 15esimo piano di un grattacelo milanese: la vista è mozzafiato.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Dopo una lunga carriera in Rai, Amadeus è emigrato sul Canale Nove. Una bella scommessa per il conduttore, che nella nuova rete si è portato quello che era uno dei game show di punta della Tv di Stato, I soliti ignoti, ribattezzato per l’occasione, Chissà chi è. Per ora, però, gli ascolti non stanno premiando il programma, fermo sotto la soglia del 4% di share: "Sono consapevole che non avrò più il 28 o 29% di share, ma se dal 3 si passa al 4 ogni punto in più è fondamentale per questa azienda", disse nel corso della presentazione dei palinsesti.

Insomma, per l’ex golden boy della Rai, si prospetta una bella sfida in questa nuova parentesi della sua vita. E mentre sul fronte professionale le cose cambiano, nella vita privata di Amadeus, al secolo Amedeo Umberto Rita Sebastiani, il punto fermo restano sempre sua moglie Giovanna Civitillo e suo figlio José. Con loro il conduttore vive a Milano, in un lussuoso e grande appartamento al quindicesimo piano di un grattacielo vicino a Corso Sempione, con vista su CityLife. Andiamo a vedere insieme come è fatta la casa di Ama.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La casa milanese di Amadeus: pareti d’oro e vista mozzafiato

Amadeus, Giovanna Civitillo e loro figlio Josè Sebastiani, vivono nel cuore più in di Milano, in uno spazioso appartamento in uno dei grattaceli in zona Corso Sempione, realizzato in occasione dell’Expo del 2010. La vista dalla loro grande terrazza è mozzafiato e si può godere di uno squarcio sullo skyline meneghino, dalle costruzioni di CityLife, fino alla torre della Rai. Ovviamente, essere al 15esimo piano fa sì che la dimora di Ama sia piena di luce naturale, che inonda il grande salone e fa risaltare le pareti dorate della casa. In diverse stanze, infatti, come anche nella camera da letto, si intravedono parecchi dettagli oro, ripresi anche dalla carta da parati sui muri.

Dalle foto pubblicate su Instagram da Civitillo, inoltre, si capisce che i pavimenti sono in legno, mentre il divano della zona giorno è bianco e di fronte a questo non poteva mancare una grande Tv dove guardare comodamente le partite (Ama è grande fan dell’Inter). Tanti anche i dettagli di design, con alcuni pezzi che ricordano la linea Fornasetti, e molte foto di famiglia sparse qua e là. Sopra il letto patronale, ad esempio, capeggiano delle gigantografie di coppia. In cucina, invece, la fa da padrone il color ciclamino, abbinato anche alle tende, mentre nella sala da pranzo le sedie del tavolo sono tutte di colori vivaci e una diversa dall’altra.

Potrebbe interessarti anche