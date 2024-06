Amadeus, arriva lo “sgambetto” della Rai: “I soliti ignoti” sul Nove dovrà cambiare nome (e format). Perchè L'azienda pubblica sembra intenzionata a fare un ultimo "dispetto" al conduttore. Dovrà il modificare dello show su Nove, oltre ad alcuni meccanismi chiave. I dettagli.

Sgambetto ad Amadeus. Il conduttore appena assunto dal Nove (con contrattone) riceve il benservito dall’ex azienda che gli dava il pane. La Rai, forse per ripicca, oppure per ragionamenti più terra terra, ha deciso com’è suo diritto di non concedere il nome de "I Soliti Ignoti", al programma che Amadeus andrà a condurre sul canale concorrente. Restano in mano a Viale Mazzini anche altri dettagli rilevanti che riguardano il format dello show. L’ultimo "regalo" avvelenato dopo un divorzio che ha segnato fortemente il futuro del Servizio Pubblico, ecco qui sotto tutti i dettagli.

Amadeus, l’ultimo dispetto della Rai

In concreto, resta il fatto che Amadeus avrà sul Nove un programma molto simile a I Solti Ignoti". Ma lo farà, per così dire, con qualche variazione sul tema obbligata. Perché la Rai ora decide di non fare sconti. Niente concessioni, come invece era accaduto per Fabio Fazio, che era riuscito a traslocare mantenendo intatto l’iconico titolo del suo "Che Tempo Che Fa". Per Amadeus, invece, non sembra valere la carota ma soltanto il bastone. Ma perché?

Il punto cruciale è il seguente. "I Soliti Ignoti", successone in Italia grazie proprio al buon lavoro di Amadeus, è un format di derivazione americana. Solo che negli anni la Rai ci ha messo lo "zampino". Diverse le modifiche introdotte al meccanismo di gioco, anche per avvicinare maggiormente lo show alla sensibilità del pubblico nostrano. Su tutte, spicca la variante del "parente misterioso", che ora la Rai potrebbe sul serio decidere di non concedere ad Amadeus. Un grosso colpo, in realtà, perché questa modifica avrebbe consentito ai partecipanti di guadagnare qualcosa in più, durante il gioco.

L’altro colpo duro riguarda il nome. Il titolo "I Soliti Ignoti", come anticipato, è di proprietà della Rai. Il nome originale americano, invece, che appartiene all’emittente Nbc, sarebbe "Identity". Lo show sul Nove di Amadeus si chiamerà perciò nello stesso modo. Non varia, comunque, il meccanismo sostanziale del gioco. Un concorrente dovrà indovinare la professione di alcune persone sconosciute, utilizzando dettagli e indizi forniti nel corso della puntata.

Si capirà solo a settembre se la "mossa" Rai avrà pagato. Più probabilmente, il volto di Amadeus, così come la stima di cui gode presso il pubblico, basteranno a far traslocare una buona fetta di spettatori sul canale Nove. L’Usigrai si dice già preoccupata per questa eventualità. L’azienda prova a salvare la barca, intanto, arruolando Stefano De Martino alla guida di "Affari Tuoi". Ma basterà?

